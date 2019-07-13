Гороскоп на 14 липня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 14 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: airvent.com.ua

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Овен

Овни, у вас з'явиться можливість поліпшити взаємини з близькою людиною. Від вас будуть чекати рішучих дій. Тому зірки радять не втрачати часу і зробити перший крок.

Телець

Тельці 14 липня будуть в центрі уваги. Комусь знадобиться ваш порада, комусь серйозніша допомога. Але вечір проведіть в спокійній обстановці.

Близнюки

14 липня у Близнюків може з'явиться бажання втекти з міста або переїхати в іншу країну.

Рак

Раки, вам слід достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути режим дня, харчування та звички. Зірки сприятимуть змінам.

Лев

Гороскоп на 14 липня радить Левам намагатися уникати конфліктних ситуацій і не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї. Якщо у вас виникають непорозуміння — намагайтеся вирішувати їх одразу.

Діва

Діви, відкладіть щоденні турботи і присвятіть день відпочинку. Знайдіть час для спілкування з людьми, які вам приємні, прогулянок, хорошого фільму або книги.

Терези

На Терезів 14 липня чекає на рідкість спокійний день. Насолоджуйтесь моментом і присвятіть вільний час друзям або коханій людині.

Скорпіон

Гороскоп на 14 липня рекомендує Скорпіонам налаштуватися на активну діяльність. На вас чекає багато проблем. Ймовірно, що до кінця дня ви відчуєте втому і роздратування.

Стрілець

Стрільцям 14 липня слід звернути увагу на свій зовнішній вигляд. Якщо ви залишитеся задоволені собою, то напевно зумієте зачарувати об'єкт своїх таємних зітхань.

Козеріг

14 липня Козерогам потрібно визначитися з ким і де вони хочуть жити. Вирішіть всі житлові питання остаточно, не починайте тиждень з занепокоєнням на душі.

Водолій

Водолії, щоб неділя стала вдалою, після пробудження знайдіть кілька хвилин на себе і в спокої уявіть майбутній день: спокійний, наповнений радістю і комфортом.

Риби

Лінь і неуважність Риб 14 липня можуть звести нанівець всі старання. Тому постарайтеся не опускати руки і доробляти справи до кінця.

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