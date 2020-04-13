Гороскоп на 14 квітня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: кому загрожують невдачі

Гороскоп на 14 квітня 2020 рокупо картах Таро для всіх знаків Зодіаку готує багато сюрпризів. Тарологы озвучили прогноз, згідно з яким деякі знаки можуть потрапити в неприємності.

OBOZREVATEL пропонує читачеві розклад "Карта дня", на основі якого складено гороскоп на вівторок для всіх знаків Зодіаку.

У розкладі використовувалася колода "Універсальний Ключ" Девида Корсі.

Рixabay

Овен – Помірність

Овнам потрібно трохи "затягнути пояс". Розсудливість, відмова від надмірностей і свідоме споживання – те, що вам зараз буде корисно. Крім того, ця карта вказує на зцілення, встановлення балансу, партнерство і творчість. Таро рекомендують сьогодні знайти цей стрижень, цю золоту середину – вона зробить вас більш стійким.

Телець – Паж Мечів

Гороскоп на завтра говорить, що вам доведеться зіткнутися з критикою. Вас будуть недооцінювати, а ваші ініціативи відкидати. Але, незважаючи на те, що вам напевно неприємно чути все це, постарайтеся дистанціюватися від власних амбіцій і знайти раціональне зерно в тому, що вам говорять. Воно дійсно є.

Близнюки – П'ятірка Мечів

Вас очікує битва. Може здатися, що всі найгірші людські якості раптом проявилися в людях, що оточують вас. Ви просто не зможете мовчати, коли станете свідком підлості, лицемірства, заздрості, злості, наклепів. Можливо, ви програєте, але якщо виберете сторону світла, подібні ситуації можуть більше не повторитися.

Рак – Десятка Денаріїв

Ракам пощастило – у вас є все, що потрібно для тіла і для душі, ви можете насолоджуватися тим, що маєте. Постарайтеся встигнути зробити якомога більше – все, зроблене в цей день, принесе і прибуток, і радість. Карта також вказує на успішне вирішення сімейних проблем, подорож або шлюб за розрахунком.

Лев – Шістка Мечів

Перед Левами замаячать нові перспективи, і ви повинні будете вирішити, чи варто ризикувати. У вас є прагнення почати новий етап в житті, але зупиняє невпевненість у власних силах і неприємне відчуття, що ви залишилися одні. Гороскоп на завтра запевняє: сил у вас досить – як і однодумців. Сміливо ухвалюйте правильне рішення.

Діва – Місяць

Страхи і переживання, які довгий час таїлися в глибині душі, сьогодні можуть вийти на передній план. Цей день пройде під знаком ілюзії і занурення в себе. Карта вказує на ваше прагнення замкнутися, дистанціюватися від суспільства, а також на відсутність чітких цілей у житті. Ви стоїте на порозі чогось важливого, але боєтеся зробити крок. Не бійтеся.

Терези – Паж Денаріїв

Цей день пройде для вас під знаком практичності. Ви будете вибирати лише перевірені проєкти і займатися виключно серйозними справами. Сьогодні вас ніхто не в змозі обдурити. Скористайтеся цією можливістю, щоб ухвалити важливі фінансові рішення, а також провести якийсь "аудит". Емоції теж мають право на існування.

Скорпіон – Колесо Фортуни

Скорпіонам випала чудова карта! Сьогодні сама доля на вашому боці. Що б ви не робили в цей день, все буде вдаватися. Постарайтеся встигнути все, що заплановано. Але є у карти й особливий езотеричний сенс: ви можете вибирати – або обертатися в цьому колесі, відчуваючи злети і падіння, або опинитися всередині, де панують стійкість і врівноваженість.

Стрілець – Десятка Мечів

Будьте уважні. Вам може загрожувати небезпека, так що запобіжні заходи будуть як ніколи доречними – і на дорозі, і в спілкуванні з начальством. Не виключено, що вам доведеться підводити підсумок. Рішуче підведіть риску і покінчіть із цим. Гороскоп на вівторок рекомендує не піддаватися руйнівним бажанням.

Козеріг – Вежа

Це карта швидких змін. На жаль, змін негативних. Але мова йде про необхідні жертви, принісши які, ви заслужите вихід на новий щабель. Важливо прийняти це випробування, дозволити долі зробити свою справу – у такому випадку ви заслужите такі ж швидкі зміни на краще.

Водолій – Зірка

Ця карта вказує на початок виходу з непростого періоду. Останнім часом у вашому житті панувала "ніч". Зараз вона особливо темна. Але світанок уже на порозі. Зачекайте ще трохи – за все, що ви пережили, вас чекає щедра винагорода долі.

Риби – Пустельник

Сьогодні ви присвятите день пізнанню себе. Активна діяльність відійде на другий план, і ви знову згадаєте про давню мрію, яка довгий час надихала вас. Ви захочете зрозуміти, наскільки ви далекі від мети, що заважає її досягненню, а що могло б наблизити її. Таро рекомендують не поспішати – такі заняття не терплять метушні.

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