Гороскоп на 14 грудня: що чекає Левів, Раків, Дів і інші знаки зодіаку

Гороскоп на 14 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому світить напружений день, повний побутових турбот, а кому можна буде побайдикувати? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Гороскоп на 14 грудня обіцяє Овнам багато нового: можливо вас чекають цікаві починання або сюрпризи від несподіваних людей. Також зірки рекомендують вам віддати всі борги, якщо вони у вас є.

Телець

Тельців 14 грудня чекає напружений день. Вам належить вирішити безліч побутових питань. Втім, це радісні турботи, оскільки вони служать знаком чогось нового. Можливо ви переїжджаєте або починаєте ремонт? Тоді день ви вибрали дуже вдалий.

Близнюки

Близнюкам ж в цю суботу краще взятися за роботу, яку вони довго відкладали. Старі борги можуть навалитися на вас як сніжний ком. Тому краще не відкладайте все в довгий ящик.

Рак

В цей день буде щастити Ракам, які займаються творчими справами. Вас буде переповнювати натхнення і енергія, так що налягайте і не дайте дню пропасти даремно.

Лев

Леви, ви жахливо втомилися за цей тиждень, тому краще просто відпочиньте і наберіться свіжих сил і позитивних емоцій. Один день нічого не вирішить, а світ навколо вас не розвалиться.

Діва

Дівам в суботу краще відректися від земного, зайнятися йогою або якими-небудь духовними практиками. Здається, вашу карму неабияк зіпсували недоброзичливці.

Терези

Терезам запропонують роботу, від якої буде складно відмовитися. Втім, не поспішайте приймати рішення зопалу - наслідки можуть бути сумними.

Скорпіон

Скорпіонам доведеться пережити день повний метушні, але тим не менше ці турботи вам в радість, оскільки є передоднем чогось нового і цікавого.

Стрілець

Стрільцям слід бути особливо обережними у фінансовій сфері, оскільки існує висока ймовірність втратити всі накопичення.

Козеріг

Порада для кохання: якщо не хочете втратити близьку людину, то припиніть її критикувати.

Водолій

Тимчасову фінансову підтримку надасть людина, з якою ви раптово зіткнетеся на вулиці або метро.

Риби

У Риб добре пройдуть наради, переговори і масові заходи. Ви будете на коні весь день.

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