Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів, Раків і Терези

Гороскоп на 14 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку по картах Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Терези й Леви. А ось Овнам у цей день карти радять обходити гострі кути в особистих відносинах.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Паж жезлів

14 березня для Овнів – ідеальний день, щоб справити хороше враження або вирішити ситуацію на свою користь. Правда, що стосується особистих відносин, то не варто починати серйозні розмови – може обернутися сваркою.

Телець – Четвірка жезлів

Тельці, прийшов час діяти! Якщо ви довго відкладали важливу справу або не могли прийняти рішення, карти Таро кажуть, що 14 березня варто нарешті відкинути всі сумніви.

Близнюки – Шістка кубків

Близнюків 14 березня чекають приємні сюрпризи в сфері фінансів: можливо, віддадуть старі борги або отримаєте несподіваний прибуток. Крім того, в суботи Близнюки - справжній магніт для протилежної статі.

Рак – Король кубків

Карти радять зайнятися у цей день хатніми справам. Намагайтеся не нервувати через дрібниці й не приймати слова близько до серця – це піде вам тільки на користь.

Лев – Імператор

Левам у суботу потрібно відкласти звичні справи й влаштувати собі справжній вихідний. Не намагайтеся довести щось близьким – можливі сварки. Карти рекомендують проявити дипломатичність. А ввечері вас чекає приємний сюрприз від близької людини.

Діва – Туз жезлів

Ранок 14 березня буде складним у Дів, буде здаватися, що весь світ налаштований проти вас. Не хвилюйтесь! До обіду все нормалізується, а ввечері ви і зовсім відчуєте прилив сил. Також карти обіцяють вам невеликий, але дуже приємний подарунок.

Терези – Місяць

Карти рекомендують 14 березня звертати увагу на дрібниці, а також не дратуватися через дрібниці. У відносинах з близькими можуть трапитися зміни, однак, якими вони будуть – залежить тільки від вас.

Скорпіон – Десятка жезлів

14 березня – ідеальний день для того, щоб зупиниться і визначитися зі своїми цілями й бажаннями. Задумайтеся, ви рухаєтеся зараз у тому напрямку, про який мріяли? Також карти радять розірвати непотрібні відносини.

Стрілець – Лицар кубків

Хороший день для того, щоб завести приємні знайомства й корисні зв'язки. У другій половині дня можуть бути значні витрати.

Козеріг – Туз денарієв

Для Козерогів 14 березня правильним рішенням буде відправитися на шопінг – є шанс повернутися додому з хорошою покупкою. Карти також рекомендують приділити увагу романтичній сфері.

Водолій – Двійка мечів

Карти радять Водоліям звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, через перенапруження в останні дні ви можете відчути втому. Гарний день, щоб насолодитися теплою домашньою атмосферою.

Риби – Палац пентаклів

14 березня Риби відчують творче натхнення – саме час зайнятися тим, про що давно мріяли. Однак зберігайте тверезу голову й не літайте в хмарах – субота зажадає від вас швидкої реакції на дії людей.

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