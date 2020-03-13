Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів, Раків і Терези

4.5т
Читати матеріал російською

Гороскоп на 14 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку по картах Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Терези й Леви. А ось Овнам у цей день карти радять обходити гострі кути в особистих відносинах.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

freepik.com

Овен – Паж жезлів

14 березня для Овнів – ідеальний день, щоб справити хороше враження або вирішити ситуацію на свою користь. Правда, що стосується особистих відносин, то не варто починати серйозні розмови – може обернутися сваркою.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Телець – Четвірка жезлів

Тельці, прийшов час діяти! Якщо ви довго відкладали важливу справу або не могли прийняти рішення, карти Таро кажуть, що 14 березня варто нарешті відкинути всі сумніви.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Близнюки – Шістка кубків

Близнюків 14 березня чекають приємні сюрпризи в сфері фінансів: можливо, віддадуть старі борги або отримаєте несподіваний прибуток. Крім того, в суботи Близнюки - справжній магніт для протилежної статі.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Рак – Король кубків

Карти радять зайнятися у цей день хатніми справам. Намагайтеся не нервувати через дрібниці й не приймати слова близько до серця – це піде вам тільки на користь.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Лев – Імператор

Левам у суботу потрібно відкласти звичні справи й влаштувати собі справжній вихідний. Не намагайтеся довести щось близьким – можливі сварки. Карти рекомендують проявити дипломатичність. А ввечері вас чекає приємний сюрприз від близької людини.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Діва – Туз жезлів

Ранок 14 березня буде складним у Дів, буде здаватися, що весь світ налаштований проти вас. Не хвилюйтесь! До обіду все нормалізується, а ввечері ви і зовсім відчуєте прилив сил. Також карти обіцяють вам невеликий, але дуже приємний подарунок.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Терези – Місяць

Карти рекомендують 14 березня звертати увагу на дрібниці, а також не дратуватися через дрібниці. У відносинах з близькими можуть трапитися зміни, однак, якими вони будуть – залежить тільки від вас.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Скорпіон – Десятка жезлів

14 березня – ідеальний день для того, щоб зупиниться і визначитися зі своїми цілями й бажаннями. Задумайтеся, ви рухаєтеся зараз у тому напрямку, про який мріяли? Також карти радять розірвати непотрібні відносини.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Стрілець – Лицар кубків

Хороший день для того, щоб завести приємні знайомства й корисні зв'язки. У другій половині дня можуть бути значні витрати.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Козеріг – Туз денарієв

Для Козерогів 14 березня правильним рішенням буде відправитися на шопінг – є шанс повернутися додому з хорошою покупкою. Карти також рекомендують приділити увагу романтичній сфері.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Водолій – Двійка мечів

Карти радять Водоліям звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, через перенапруження в останні дні ви можете відчути втому. Гарний день, щоб насолодитися теплою домашньою атмосферою.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Риби – Палац пентаклів

14 березня Риби відчують творче натхнення – саме час зайнятися тим, про що давно мріяли. Однак зберігайте тверезу голову й не літайте в хмарах – субота зажадає від вас швидкої реакції на дії людей.

Гороскоп на 14 березня за картами Таро: що чекає Овнів і Раків

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
ворожіння Таро гороскоп 2020
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы