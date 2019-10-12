Гороскоп на 13 жовтня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 13 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

13 жовтня Овнам необхідно набратися терпіння. Вас буде все дратувати і ви навіть не зможете виспатися. Але якщо здається, що весь світ проти вас, то варто спробувати стати його частиною, щоб було легше.

Телець

Тельці, 13 жовтня перед вами з'являться нові можливості — не бійтеся за них братися і рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка будуть супроводжувати вас, тому складні справи і завдання будуть даватися легко.

Близнюки

Гороскоп на 13 жовтня говорить, що Близнюки захочуть закритися від усіх. Вони можуть і зовсім втратити інтерес до роботи, до навчання, до подальшого розвитку. Їм буде здаватися, що це все даремно. Але потрібно пам'ятати, що шлях до зірок часто через терни.

Рак

Ракам 13 жовтня випаде можливість використовувати їхній прихований потенціал. Не відмовляйтеся від цікавих пропозицій, навіть якщо доведеться трішки попрацювати.

Лев

Левам зірки радять не розслаблятися. У вас намічаються важливі зміни в професійному плані. Перепочинок зараз буде недоречним.

Діва

Дівам пощастить у коханні так, як ніколи. Вони зможуть зустріти людину, в яку не просто закохаються, а й зрозуміють, що перед ними справжній друг.

Терези

Зірки пророкують Терезам відмінний і насичений день. Події в особистому житті виявляться знаковими, тому не пропустіть їх.

Скорпіон

Гороскоп на 13 жовтня попереджає Скорпіонів: не варто приймати на свій рахунок не дуже ввічливе ставлення з боку інших — ймовірно, вони діють не зі зла, а, наприклад, у них просто видався важкий день.

Стрілець

Стрільці 13 жовтня будуть в центрі уваги. Комусь знадобиться ваш рада, комусь серйозніша допомога. Але вечір проведіть в спокійній обстановці.

Козеріг

Козероги, вибирайте оточення, в якому вам комфортно і яке не тисне на вас. Особливо це стосується вечора. Не варто виділяти надто багато часу на розмови з людьми, які вважають, що можуть оцінювати вас або давати поради, про які ви не просите.

Водолій

На Водоліїв 13 жовтня чекає на рідкість спокійний день. Насолоджуйтесь моментом і присвятіть вільний час друзям або коханій людині.

Риби

Рибам варто обмежити свої витрати, щоб захистити себе від фінансових проблем. Гроші в найближчі дні отримати буде нелегко, тому варто бути ощадливими.

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