Гороскоп на 13 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

Гороскоп на 13 серпня 2019 року, по картах Таро для всіх знаків Зодіаку приготував неймовірний день. Але, всім цього вівторка слід бути обережними, оскільки недоброзичливці завжди стежать.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп по розкладу Таро для кожного знака окремо. Гороскоп по Таро на вівторок складений по колоді "Таро снів" італійського художника Чіро Марчетті.

pexels.com

ОВЕН - П'ятірка кубків

Готуйтеся до засмучення. 13 серпня обіцяє вам тільки неприємності. Ви впораєтеся з ними і навіть матимете з цього прибуток, так що не переживайте. Постарайтеся усунути себе від конфліктів і сварок з близькими людьми.

ТЕЛЕЦЬ - П'ятірка денаріїв

Не намагайтеся посилити одну сферу за рахунок ослаблення іншої. Будьте обережні з фінансами і не робіть великих витрат. Так чи інакше, але 13 серпня вам не вдасться задовольнити свої потреби, і справи підуть, на жаль, зовсім не так, як планувалося.

БЛИЗНЮКИ - Імператриця

Ви повинні залишити все погане позаду і почати рухатися вперед. Подібно Імператриці вам потрібно керувати своїм оточенням і піклуватися про їх благополуччя. Спробуйте бути уважні до дрібниць і не давайте собі проявляти слабкість.

РАК - П'ятірка мечів

Перестаньте вичікувати: краще чесно програти, ніж здатися без бою. Не налаштовуйтесь на спокій. Можливо, 13 серпня вам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу. Бийтеся, поки вистачить сил.

ЛЕВ - Палац жезлів

Проявіть гнучкість і спробуйте пограти з усіма можливостями. Не відмовляйтеся від доброї справи тільки через свого мінливого настрою. Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселіться. Цей день вам треба прожити граючи.

ДІВА - Паж денаріїв

Прийміть серйозну пропозицію і використовуйте її творчо. Не захоплюйтеся однією лише матеріальною вигодою. Ця пропозиція може стосуватися і вашого особистого життя, обіцяючи приємні події і відчуття. Погоджуйтеся - і дайте собі час сповна насолодитися цим.

ТЕРЕЗИ - Дев'ятка жезлів

Не слід брати на себе занадто багато або намагатися зробити все самому, це може привести до втрати перспективи. 13 серпня бажано зустріти хорошою порцією дисципліни і витримки. Цілком можливо, що вам знадобиться і те, і інше.

СКОРПІОН - Маг

Подібно сонцю сьогодні сяє ваш розум. Ви втілюєте мудрість і тому повинні поділитися нею з іншими. Пам'ятайте, все що ви відправите у Всесвіт повернеться вам з подвоєною силою, тому будьте ласкаві до всього і всіх.

СТРІЛЕЦЬ - Паж мечів

Ніби лицар, Паж захищає вас від негараздів, якими буде насичений цей день. Будьте обережні і не ведіться на провокації. Ви гідні тільки найкращого і вам слід бути максимально уважним у цей день. Не думайте про погане.

КОЗЕРІГ - Вісімка кубків

Людина на цій карті ніби підноситься на землею. Так і ви, втрачаєте зв'язок з реальністю і все більше віддаєтеся своїм мріям. Спробуйте зупинити цей процес, оскільки він не приведе ні до чого хорошого. Крім того, думайте про те, що приносить вам щире задоволення.

ВОДОЛІЙ - Дама денаріїв

Прекрасна дама на цій карті підкаже вам істинний шлях. Вона, як провідник між темрявою і світел виведе вас до світлого майбутнього. Коли карта з'являється в розкладі - це значить, що вас чекає надзвичайна удача і збагачення. Але не будьте занадто егоїстичні і діліться всім, що придбаєте з іншими.

РИБИ - Шістка мечів

Вас очікують зміни і вам належить щось незвичайне. Ця дивовижна карта повна несподіванок і сюрпризів. Розкрийте своє серце і пориньте у світ нематеріального. 13 серпня - кращий день для творчості і насолоди прекрасним.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!