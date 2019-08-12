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Гороскоп на 13 серпня 2019: кому не пощастить

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Гороскоп на 13 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Вівторок для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Гороскоп на 13 серпня 2019: кому не пощастить

Фото: ru.freepik.com

Більше гороскопів читайте за цим посиланням.

Овен

Овни, надмірна самовпевненість і дратівливість можуть негативно позначитися на вашій роботі. 13 серпня буде не зайвою підтримка колег.

Телець

Ідея, що прийшла у світлу голову Тельців 13 серпня, може бути успішно здійснена найближчим часом і дуже скоро принесе позитивні результати.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам 13 серпня зайнятися своєю роботою. Не намагайтеся вирішити чужі проблеми, якщо вас про це не просять. У разі провалу у всіх невдачах звинуватять саме вас.

Рак

Для Раків 13 серпня стане відмінним днем для початку нових справ. Якщо немає можливості змінити місце роботи, змініть обстановку. Будь-які нововведення підуть вам на користь.

Лев

Левам 13 серпня варто постаратися уникати конфліктних ситуацій і не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї. Якщо у вас виникають непорозуміння — вирішуйте їх відразу.

Діва

Дівам 13 серпня посміхнеться фортуна на любовному фронті. І не важливо, чи є у вас пара чи ні. Мила розмова підніме вам настрій на довгий час, тому не соромтеся і виходьте на контакт.

Терези

Терези, 13 серпня — відмінний день для відпочинку. Сходіть з друзями в кіно, музей або кафе. Одним словом, робіть, що хочете, тільки не сидіть вдома в чотирьох стінах.

Скорпіон

13 серпня Скорпіонам не варто намагатися догодити всім, це неможливо. Енергії у вас задосить, так що розподіліть сили розумно, щоб довести до кінця всі заплановані справи.

Стрілець

Стрільці, 13 серпня не поспішайте давати обіцянки друзям зустрітися з ними після роботи. Можливо, у вас з'являться невідкладні справи і зустріч доведеться перенести.

Козеріг

День сприятливий для планування бюджету. Зірки радять Козерогам подбати про заощадження, адже інакше є велика ймовірність, що в майбутньому у них будуть великі і незаплановані витрати.

Водолій

Зірки радять Водоліям 13 серпня не уникати зустрічей з новими людьми. Є велика ймовірність, що вони позитивно позначаться на вашій кар'єрі.

Риби

Риби, якщо у вас з'явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями або обговорити свої проблеми — відразу відмовтеся від цієї витівки, вона принесе розчарування.

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