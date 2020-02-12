Гороскоп на 13 лютого: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 13 лютого 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому не буде щастити в четвер, а кому із знаків Зодіаку світить прекрасний день? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Овнів чекає прекрасний день. Гороскоп каже, що 13 лютого вас буде супроводжувати успіх у всіх починаннях. Ви зможете домогтися успіху навіть там, де раніше й уявити собі не могли.

Телець

У Тельців починається період великих життєвих змін. Поки невідомо чи зможете ви точно домогтися успіху, проте прогноз для вас досить сприятливий. Тому крокуйте сміливо.

Близнюки

У Близнюків настає час для правди. У цей день ви повинні зняти "пелену з очей" і перестати брехати самим собі. В такому випадку ви станете набагато сильніше.

Рак

Ракам найближчим часом буде неймовірно щастити в коханні. Ваші стосунки перейдуть в романтичну стадію. Крім того, ви заведете дуже цікаві знайомства. І не обов'язково романтичного характеру.

Лев

У Левів буде досить важкий день. Краще не чекайте вкрай швидких результатів в справах і бізнесі. Вам краще набратися терпіння, щоб ваші мрії втілилися в життя.

Діва

Для Дів настає час, коли їм варто зупинитися і перезарядити батарейки. 13 лютого не намагайтеся встигнути все на світі, оскільки це лише зашкодить вам.

Терези

Терезам прийшов час уважно придивитися до результатів своєї діяльності. Можливо, десь ви допускаєте помилку, яку не помічаєте. Ще не пізно все виправити.

Скорпіон

У Скорпіонів наступив період штилю і затишшя. Ви насолоджуєтеся своєю роботою і сімейним благополуччям. Нехай так триватиме і далі.

Стрілець

Потрібно економити гроші, тому що попереду вас чекає "чорна смуга", тому зайві кошти вам дуже знадобляться.

Козеріг

Прийшов час для розваг. Зберіться з друзями або веселою компанією і добре відпочиньте.

Водолій

Час біжить, як пісок крізь пальці. Озирніться назад і подумайте над тим, чи були ваші дії щодо партнера були правильними.

риби

В цей день вам знадобиться ваша мудрість. Не робіть дурниць, а довіртеся інтуїції.

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