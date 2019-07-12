Гороскоп на 13 липня 2019: кого чекають проблеми

Гороскоп на 13 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Одному зі знаків Зодіаку в суботу краще стежити за емоціями, а народжених під іншим буде переповнювати енергія і натхнення. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Для Овнів зірки обіцяють вельми напружений і непростий день. Гороскоп на 13 липня каже, що в суботу якийсь несприятливий збіг обставин може вимагати від вас максимум витримки і спритності. Втім, у разі успіху вас чекає якийсь неймовірний приз.

Телець

Тельцям у суботу потрібно просто розслабитися і відпочити. Ви взяли на себе всі справи світу і намагаєтеся встигнути всюди. Це похвально, однак ваші сили закінчуються і перед наступним тижнем вам необхідно перезарядити батарейки.

Близнюки

У Близнюків 13 липня є відмінний шанс зробити рішучий крок назустріч змінам. Якщо ви вважаєте, що до них готові, то не втрачайте часу і йдіть вперед. Якщо в суботу вам надійде якась несподівана пропозиція, то без сумнівів погоджуйтеся. Це до добра.

Рак

Ракам у суботу краще бути обережнішими в спілкуванні з людьми. Зменште звичайну для себе довірливість, оскільки саме завтра це може привести до неприємностей. 13 липня помилок краще не допускати, це може скінчитися погано.

Лев

Довкола Левів останнім часом коїться якийсь безлад. Гороскоп рекомендує в суботу додати в нього хоча б дрібку порядку. Можете почати з вашого житла або ж нарешті з'ясувати з кимось стосунки. Крім того, зірки рекомендують вам не соромитися і голосно висловлювати свої ідеї вголос. Досить себе недооцінювати!

Діва

Субота – відмінний день для того, щоб очистити своє життя від безладу і зайвих турбот. Завтра можна порадіти сонечку, довше повалятися в ліжку і випити чашку ароматної кави або чаю. Ви на це заслужили.

Терези

Терезам гороскоп на 13 липня обіцяє дуже гарні умови для трудової діяльності. Незважаючи на вихідний, ви будете сповнені енергії і натхнення. Чим не привід вирішити якусь складну задачу, до якої у вас не доходили руки в будні?

Скорпіон

У першій половині дня Скорпіони будуть займатися саморозвитком. Можливо, підете на якісь курси або в спортзал, а от увечері вас чекають дуже приємні справи. Погуляти з друзями або залягти на дивані з гарною книгою – вирішувати вам.

Стрілець

Стрільцям 12 липня краще не розпускати язик і тримати свої емоції під контролем. Не поспішайте з висновками, оскільки вони можуть бути помилковими, що безнадійно зіпсує важливі для вас стосунки.

Козеріг

Козерогам не зайвим буде знайти сьогодні можливість провести більше часу з друзями, не обмежуйте свої мрії і фантазії, не забувайте про внутрішній голос і добре розвинену інтуїцію, яка скоординує вас у виборі правильного напряму.

Водолій

Завтра у вас буде унікальна можливість голосно заявити про себе. Не пропустіть її, оскільки такі шанси доля дає не часто. Позитивний результат буде запорукою гарного настрою і прекрасного дня.

Риби

Для Риб цей день тижня може виявитися вкрай негативним. Найбільш правильним рішенням сьогодні буде відкласти справи і завдання, які потребують прискіпливого підходу та максимальної самовіддачі в фізичному і моральному плані. Не лізьте в суперечки і сварки.

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