Гороскоп на 13 квітня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: як стати щасливчиком

Гороскоп на завтра, 13 квітня 2019 року, по картах Таро пророкує для всіх знаків Зодіаку насичений, але і вельми нелегкий день. Для когось субота стане справжнім "днем випробувань", так як треба буде вирішити масу питань. Для інших же це буде час релаксу.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу по розкладу Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Рixabay

Всі прогнози Таро читайте тут.

ОВЕН — Верховна Жриця

Жриця уособлює джерело сили, яке відкриється вам абсолютно раптово. Ваша інтуїція підкаже, як краще вчинити у спірних ситуаціях. Гороскоп на суботу радить Овнам не лізти в конфлікти, якщо ви не маєте до них безпосереднього відношення. Інакше ж обстоюйте власну правоту.

ТЕЛЕЦЬ — Паж Жезлів

Гороскоп на завтра для Тельців пророкує їм яскравий день. Вам надійде пропозиція, від якої буде неймовірно важко відмовитися. Власне, відмовлятися і не варто, але безперечно варто добре обмірковувати свій кожен крок. Помилки цього дня є неприйнятними.

БЛИЗНЮКИ — Вісімка Денаріїв

Гороскоп за картами Таро говорить про те, що час замислитися про своє здоров'я. Займіться організацією власного відпочинку, візьміть відпустку і проведіть час цікаво, з користю для самих себе. Тоді розпочинати важливі справи буде набагато простіше.

РАК — Валет Денаріїв

Раки останнім часом "зависли" на одному етапі. Щоб його подолати і піти далі, вам необхідно ризикнути. Можливо, доведеться попрощатися з чимось або кимось, але це все тимчасово і лише на благо.

ЛЕВ — Сімка Мечів

Хитрість і інтриги увірвалися у ваше життя, і вам доведеться з цим змиритися. Не йдіть на повідці у тих, хто хоче вами скористатися, адже це може дуже погано позначитися на майбутньому. Робіть так, як вам підказує совість. Ну або почуття власної вигоди.

ДІВА — Світ

Дівам бракує внутрішньої гармонії та єдності зі своїм другим "я". Щоб досягти цього найближчим часом, гороскоп на суботу рекомендує вам присвятити вільний час не роботі, а відпочинку. Займіться тим, чим завжди боялися зайнятися. У вас все вийде.

ТЕРЕЗИ — Лицар Жезлів

Гороскоп на сьогодні пророкує вам дещо нервовий день. Ймовірно, трапиться щось таке, що може вибити вас із колії. Однак ця подія проллє світло на правду. Ви заплуталися, чи вас заплутали недруги, але незабаром ситуація зміниться.

СКОРПІОН — Четвірка Жезлів

Четвірка Жезлів символізує мир і спокій. Вам давно цього бракувало, тому ви все частіше почуваєтеся заручником обставин, або, простіше кажучи — рибою, що б'ється об лід. Ламайте стіни, руйнуйте власні страхи і побачите, як світ заграє новими барвами. Удача на вашому боці, а це означає, що Скорпіонам все під силу.

СТРІЛЕЦЬ — Туз Мечів

Стрільцям треба змінити власну модель поведінки, інакше наживете собі ворогів. Будьте дуже обережні у висловлюваннях, адже люди можуть неправильно їх трактувати. Недолік інформації або її надлишок можуть провокувати конфлікти, візьміть це до відома.

КОЗОРІГ — Четвірка Кубків

Козорогам здається, що наразі в житті відбувається лише погане, але погляньте навколо — у вас все виходить, як ніколи раніше. Скористайтеся своєю перевагою, яку дала вам доля.

ВОДОЛІЙ — Лицар кубків

Всі негаразди, на яких ви раніше зосереджувалися, відійдуть на другий план. Зверніть увагу на те, що зміни завжди на краще, а близькі люди вас як ніколи підтримують. Цінуйте їхню участь у вашому житті.

РИБИ — Двійка Жезлів

Риби, як і властиво цьому знаку, постійно "вихляють" з боку у бік, оскільки бояться сказати правду людям в очі. Сподіваючись на те, що так ви зможете уникнути неприємностей, ви лише відштовхуєте всіх навколо від себе. Таким чином скоро залишитеся зовсім самі. Подумайте про це.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал