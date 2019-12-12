Гороскоп на 13 грудня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому в цей день світять великі звершення, а кому краще вести себе тихше води? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Більше гороскопів читайте за цим посиланням.

Овен

Овнам потрібно бути готовими до того, що 13 грудня на вас зваляться всі справи світу. Ви будете відповідати за все навколо. Будьте стійкими і у вас все вийде.

Телець

У Тельців був моторошно напружений тиждень, який закономірно закінчиться такою же п'ятницею. Ви будете намагатися встигнути доробити всі справи, щоб дозволити собі нарешті розслабитися хоча б на вихідних. Втім, будьте готові, що скоро на вас звалиться багато побутових турбот.

Близнюки

Близнюкам ж гороскоп на 13 грудня обіцяє вельми спокійний день. Навколо вас запанує повний штиль. Може бути це затишшя перед бурею? Будьте обережнішими.

Рак

Ракам в п'ятницю слід тримати себе в руках, оскільки ви можете потрапити в ситуацію, яка змусить вас виплеснути емоції на оточуючих. Не варто цього робити.

Лев

Левам 13 грудня світить несподіваний прибуток. Можливо вам повернуть старий борг або ж підкинуть грошенят в якості премії. Також Левам в цей день може везти в азартні ігри. Варто ризикнути.

Діва

Дівам гороскоп на 13 грудня рекомендує утриматися від шкідливих звичок. П'ятниця - хороший час, щоб подбати про своє здоров'я і почати життя з чистого аркуша.

Терези

Усередині Терезів в цю п'ятницю буде вирувати океан нерозтраченої енергії. Ви зможете звернути гори, приготувати обід на десять чоловік, сходити на побачення, а після ще й танцювати всю ніч в клубі. Звідки в вас її стільки?

Скорпіон

Скорпіони наполегливо йшли до наміченої ними цілі і в п'ятницю їм нарешті вдасться її досягти. Ви молодці, оскільки не відступили перед труднощами, а тепер можете пожинати плоди.

Стрілець

Стрільцям в цей день краще не перевантажувати себе розумовою працею, а зайнятися фізичною працею. Користі буде набагато більше.

Козеріг

День буде сповнений цікавими подіями та яскравими враженнями. Вам захочеться повторити такий ще раз.

Водолій

Не варто йти на поводу своїх бажань. За проявом егоїзму ви не помітите потреб близьких.

Риби

У цей день комусь з вашого оточення знадобиться ваша допомога чи порада – не відмовляйте, якщо можете допомогти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся