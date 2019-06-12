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Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на завтра, 13 червня 2019 року, за картами Таро пророкує бурхливу діяльність у різних площинах. Можливо, на вас звалиться купа завдань, які здадуться абсолютно марними. Або ж під вашу відповідальність потрапить прийняття важливого рішення.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп на картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку

Рixabay

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Овен Паж Кубків

Овнам 13 червня належить пройти цінний життєвий урок. Ймовірно, хтось із тих, кому ви не байдужі, захоче показати вам наочно, чому і коли саме саме ви ведете себе неправильно. Не сперечайтесь із цим, все ж робиться тільки для вашого блага. Гороскоп на завтра радить прислухатися до цінних порад.

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку

Телець – Лицар Денаріїв

Гороскоп на четвер для Тельців говорить про те, що вас у цей день чекає безліч загадок і відкритих питань. Не переживайте, невідомість завжди лякає, проте незабаром відповіді самі вас знайдуть. Просто розслабтеся і якщо не знаєте, як вчинити у тій чи іншій ситуації – не робіть нічого.

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку

Близнюки Туз Кубків

Близнюки 13 червня будуть доволі продуктивними. Вам буде щастити в багатьох справах і починаннях, які раніше здавалися абсолютно незбагненними. При цьому доля радить не розслаблятися повністю. Все може різко змінитися, якщо ви проявите халатне ставлення до важливих речей.

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку
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Рак – Диявол

Гороскоп по картах Таро попереджає Раків про можливу небезпеку. Ймовірно, вона виникне тому, що ви втратили контроль над певною ситуацією. Постарайтеся взяти себе в руки і не боятися труднощів – всесвіт не любить боягузливих. А головне, варто пам'ятати – будь-яка ініціатива завжди знайде тих, хто її оцінить.

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку

Лев – Маг

Леви, як каже гороскоп на завтра, почали надто прив'язуватися до матеріального і безперервно прагнуть влади. Подумайте, чи потрібні вам усі ті мінуси, які влада здатна принести у ваше життя за собою. Можливо, у тому становищі, де перебуваєте ви зараз, не так уже й погано?

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку

Діва – Колісниця

Діви останнім часом відчувають, що топчуться просто на одному місці і б'ються, як риба об лід. Напевно, ваші сили трохи згасли, тому ви впевнені, що ходите по замкнутому колу. Просто спробуйте трохи ширше відкрити очі й усвідомити, що затишшя завжди буває перед бурею. Скоро все зміниться.

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку
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Терези – Сонце

Сонце висвітлює вам шлях, але будьте уважнішими – це світло здатне й помітно засліпити. Вся справа в тому, що ви занадто легко піддпадаєте під чужий вплив, а іноді ситуація вимагає від вас власної думки і втручання. Не бійтеся брати на себе відповідальність за вчинки, сміливість буде оцінена і приведе вас до успіху.

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку

Скорпіон – Вісімка Жезлів

Попереду великі зміни, так що карти Таро підказують вам готуватися до нових поворотів долі. Можливо, вони будуть досить крутими, але тримайтеся міцно – за поворотом відкриється прекрасний вид. Це буде панорама перспектив і успішного початку великої справи, яка принесе вам славу, гроші і корисні знайомства.

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку
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Стрілець – Двійка Кубків

Ця карта символізує почуття, які увірвуться свіжою хвилею в ваше життя. Гороскоп на четвер, 13 червня радить запастися терпінням і чекати. Чекати того, що зовсім скоро емоційна складова поповниться новими відчуттями і спогадами. Можливо, ви знайдете ту людину, яка стане вашим супутником на все життя. А якщо вона у вас вже є, задумайтеся: чи не час вивести відносини на новий рівень?

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку

Козеріг – Віра (Верховний жрець)

Козероги можуть дізнатися, що таке справжня "перевірка на міцність". Швидше за все, вам випаде шанс реалізувати свої сили в конкретному напрямку, що дозволить зрозуміти, яких пріоритетів варто дотримуватися надалі. Гороскоп на завтра радить не вішати ніс і в будь-якій ситуації керуватися тверезим розумом.

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку

Водолій - Двійка Денаріїв

Вам належить зробити важливий вибір. Водолії, вас носить між двома таборами і ви не можете вибрати жоден із них. Найчастіше така поведінка призводить до розпорошення власних сил і нездатності мислити об'єктивно. Постарайтеся сьогодні визначити для себе пріоритети на найближчий час і сконцентруватися на них.

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку

Риби Туз мечів

Гороскоп на 13 червня говорить про те, що вам час позбутися від усього зайвого в житті. Не бійтеся, іноді принципово важливо сказати "ні" всьому, що заважає ефективно і комфортно існувати. Від вас вимагається проявити волю і витримку, тоді зможете уникнути ударів у свою сторону і не нашкодите іншим.

Гороскоп на 13 червня 2019 за картами Таро: що приготував день для всіх знаків Зодіаку

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