Гороскоп на 12 жовтня 2019: у кого буде невдала субота

Гороскоп на 12 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Одному з знаків Зодіаку в цю суботу вельми пощастить, але деяким краще не сподіватися на успіх в перший вихідний. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Багатьох Овнів чекатимуть різні перешкоди до наміченої ними цілі, але природна впертість як завжди допоможе їм все подолати. Головне зберігайте душевну рівновагу і не засмучуйтеся.

Телець

Тельцям в суботу краще уважніше придивитися до оточуючих їх друзям. Здається, не всі вони бажають вам добра. Будьте обережні.

Близнюки

У Близнюків буде вкрай спокійний день, який вони можуть присвятити неробства або ж зайнятися вирішенням побутових проблем - вибір за вами.

Рак

Творчий підхід Раков до вирішення проблем в суботу може багатьох дратувати. Є високий ризик того, що 12 жовтня вам будуть намагатися вставляти палиці в колеса.

Лев

Гороскоп на 12 жовтня 2019 року говорить, що Левам краще не розраховувати на спокійний день. Завтра вас чекатимуть різкі скачки життєвого графіка і несподіванки. Втім, не всі вони будуть неприємними.

Діва

Ймовірно деякі побутові негаразди зіпсують сьогодні Дівам настрій. Але не опускайте рук і не втрачайте духу. Ви впораєтеся, якщо попросите підтримку близьких. І не варто грати в гординю - це може вам сильно нашкодити.

Терези

На Терези чекає несподіваний фінансовий сюрприз зі знаком "плюс". Втім, не поспішайте розкидатися грошима, а краще зробіть запас, оскільки найближчим часом вас може чекати непростий в матеріальному плані час.

Скорпіон

Скорпіонів в суботу можуть засмутити деякі події, однак не забувайте, що кожну ситуацію потрібно розглядати відразу під кількома кутами. Можливо, що з неприємностей ви зможете отримати несподівану вигоду.

Стрілець

Завтра репутація Стрільців залежить від того, наскільки швидко ви зможете взятися за нові проекти. Про себе нагадають давні друзі, можливо, навіть ті, хто з тих чи інших причин вирішив з вами не спілкуватися.

Козеріг

Гороскоп попереджає, що 12 жовтня 2019 року - не найкращий день для кардинальних змін. Якщо ви задумали щось в цьому дусі, то краще відкладіть плани на інший день.

Водолій

Водолії можуть розраховувати на простий, світлий день, повний яскравих емоцій. Багато питань залишаться без відповіді, але це абсолютно не буде для вас проблемою. До найбільш важливих, невирішених ви зможете повернутися пізніше.

Риби

Народжених під знаком Риб раз у раз будуть оточувати сьогодні різні спокуси. Вам буде хотітися буквально всього. Однак не варто забувати про здоровий глузд і небажані витрати.

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