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Гороскоп на 12 травня по картах Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

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Гороскоп на вівторок, 12 травня 2020 року, по картах Таро пророкує здебільшого вдалий день для всіх знаків Зодіаку. Однак є й ті, кому варто поберегти себе від конфліктів – інакше на вас чекають неприємності.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро для кожного знака Зодіаку.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

Рixabay

ОВЕН – Туз Жезлів

На Овнів 12 травня чекає важлива місія – вам необхідно провести серйозну розмову з тим, до кого накопичився набір претензій. Своє невдоволення потрібно висловлювати, а зараз настав найсприятливіший для цього період. Але пам'ятайте, не можна бути надто різкими.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

ТЕЛЕЦЬ – Шістка денаріїв

Тельцям на вівторок випала позитивна карта Таро. Ви можете отримати непоганий подарунок долі, але ось гороскоп каже, що він може бути не цілком заслуженим. Подумайте, кому і чим ви можете бути зобов'язані і не забудьте віддячити цій людини.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

БЛИЗНЮКИ – Закохані

Гороскоп на завтра для Близнюків говорить: настав час змін в особистому житті. Так, можливо, ви застрягли на певному етапі відносин (або їх відсутність), але не хочете самі нічого міняти. Перегляньте свої пріоритети, інакше втратите щось, що дуже важливе для вас.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

РАК – Четвірка Жезлів

Таро підготували Ракам хороший прогноз. Вівторок несе вам гармонію, впевненість в собі, рівновагу і насолоду результатами своєї праці. Сьогодні вас очікують світ і відпочинок, ситуації, коли ніякі неприємності і труднощі не загрожують. Можна розслабитися і насолоджуватися життям.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

ЛЕВ – Четвірка Мечів

Ця карта символізує людину, яка вирішила відокремитися від світу. Вона здалася, відмовилася від своїх почуттів, "поховала себе заживо". Гороскоп на завтра чітко говорить вам: не потрібно відгороджуватися від усього, інакше самі зіпсувєте свою репутацію, і коли до вас дійсно повернеться бажання щось робити, ніхто вже не повірити в ваші сили.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

ДІВА – Десятка Жезлів

Доля вимагає від вас рішучості: останнім часом ви тільки і бажаєте перекласти відповідальність на чужі плечі, а вищим силам це ой як не подобається. Варто пам'ятати, що не можна вічно ховати голову в пісок – рано чи пізно правда виявить себе і ви від цього постраждаєте.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

ТЕРЕЗИ – Лицар кубків

Терези давно вже відчувають, що застрягли на одному і тому ж періоді життя. Ви ходите немов по замкнутому колу і не можете самостійно змінити стан речей. Гороскоп по Таро каже, що ситуація набуде іншого характеру саме в цей день. Зокрема, вам надійде якась нова пропозиція або ж ви закохаєтесь. Прийміть всі зміни, які підготувало для вас життя.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

СКОРПІОН – Блазень

Скорпіонів чекає цікавий вівторок, втім, як і весь подальший тиждень. Ви заслужили невеличкий перепочинок, тому варто ретельно розпланувати час і насолодитися кожною миттю. Але також і не забувайте про те, що робочу форму втрачати все ж не варто.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

СТРІЛЕЦЬ – Дев'ятка Кубків

Ця карта Таро уособлює матеріальний успіх, достаток, а також емоційне та інтелектуальне задоволення. Крім того, вона символізує фізичне здоров'я і любов. Ваші бажання неодмінно здійсняться вже сьогодні, але ось гороскоп попереджає – доведеться чимось пожертвувати.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

КОЗЕРІГ – Правосуддя

Ця карта уособлює баланс, чесність і неупереджене ставлення до всього того, що відбувається. Це означає, що у вашому сімейному і діловому житті буде переважати справедливість. Гороскоп може попереджати про наступ нового циклу рівноваги і гармонії у вашій родині та успіхи в роботі. Ви отримаєте те, що по праву заслужили.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

ВОДОЛІЙ – П'ятірка Мечів

Гороскоп на вівторок застерігає Водоліїв від можливого емоційного вигорання. Так, ймовірно, ви займаєтеся абсолютно не тією справою, якою повинні. Марна трата часу ніколи і нікого не приводила до успіху, подумайте про це.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

РИБИ – Смерть

Гороскоп символізує зміни, перехід на якийсь інший щабель вашого життя.Щоправда, вниз чи вгору буде вести цей щабель – невідомо, так як все залежить виключно від ваших колишніх вчинків. Подумайте про те, чи завдавали ви комусь серйозного болю. Якщо так – поспішіть вибачитися перед тим, кого образили.

Гороскоп на 12 травня по Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в пастку

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Автор
Єва Романова
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
Таро гороскоп 2020
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