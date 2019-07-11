Гороскоп на 12 липня 2019 по картах Таро: як досягти успіху

Гороскоп на завтра, 12 липня 2019 року, по картах Таро для всіх знаків Зодіаку приготував несподівані сюрпризи, особливо з ними зіткнуться Тельці і Козероги. Терезам і Ракам варто бути обережнимиу своїх висловлюваннях.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Девіда Корсі.

Рixabay

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Овен – Місяць

Овни в п'ятницю, 12 липня ризикують стати жертвами обману, можливо, він буде стосуватися особистого життя. Гороскоп каже, що вам не варто бути надто довірливими, оскільки недоброзичливці можуть цим скористатися з метою своєї вигоди. Не ухвалюйте необдуманих рішень. Тоді зможете уникнути неприємностей.

Телець – Пустельник

Гороскоп на сьогодні пророкує Тельцям початок любовних пригод. Можливо, ваша половинка запропонує вам спробувати нове в стосунках або якось цікаво провести час. Не чиніть опору, це дозволить вам налагодити більш тісний зв'язок із близькою людиною.

Близнюки – Шістка мечів

Близнюкам гороскоп на завтра говорить про те, що перед вами раптово відкриються нові двері. Але питання в тому, чи готові ви самі до цього? Іноді новинки бувають настільки несподіваними, що можуть налякати і вибити з колії. Не поспішайте лякатися, всесвіт на вашому боці, тому всі події будуть в кінцевому підсумку мати позитивний характер.

Рак – Десятка жезлів

Раки 12 липня будуть змушені вийти із зони комфорту і попрацювати для того, щоб завоювати довіру потрібної вам людини. Це зіграє відмінну роль у вашому майбутньому, і, можливо, допоможе домогтися того успіху, на який ви орієнтуєтеся уже довгий час.

Лев – Королева кубків

Гороскоп на завтра для Левів обіцяє багато цікавого, зокрема, це торкнеться особистої сфери. Стосунки з коханими вимагають чогось "гостренького" і нового, візьміть ініціативу в свої руки. Повірте, те, що ви отримаєте в результаті буде набагато цінніше, ніж вартість витрачених ресурсів і зусиль.

Діва – Утримання

Гороскоп на 12 липня для Дів каже, що прийшов час задуматися про важливий вибір. Для того, щоб отримати щось значуще, вам доведеться позбутися від того, до чого ви звикли. Відмовлятися від того, що було у вашому житті роками – завжди складно, але іноді це просто необхідно для того, щоб продовжити рух вперед.

Терези – Трійка мечів

Гороскоп на завтра говорить про те, що вам доведеться ухвалити відповідальне рішення. Найімовірніше, воно буде стосуватися ділової сфери. Карти Таро радять максимально ретельно обміркувати кожен свій крок і тільки після того, як зважите всі "за" і "проти" рухатися за обраним напрямом. Майте на увазі, що назад повернутися буде майже неможливо.

Скорпіон – Двійка денаріїв

Для Скорпіонів п'ятниця стане дуже насиченим і нестандартним днем. Вам доведеться займатися одразу декількома справами, про які ви раніше навіть не замислювалися. Але це подарує вам новий досвід і цінні знання. Кінець дня ви проведете в дуже приємній компанії.

Стрілець – Королева мечів

Гороскоп на сьогодні радить зосередитися на високих цінностях. У пріоритеті повинні бути кохані, сім'я і взаємини з друзями. Це дозволить вам скинути весь моральний тягар і відчути небувалу легкість. Вам наразі це просто необхідно, оскільки Стрільці все частіше відчувають емоційне спустошення. Не вішайте ніс, справи йдуть угору!

Козеріг – Сила

Гороскоп на п'ятницю пророкує Козерогам прилив нових сил і енергії. І це неспроста, на вашу вулицю наполегливо рухається удача – це подяка за всі старання і витрачені сили. Всі навколо помічають, що ви намагаєтеся зробити цей світ кращим, а тих, хто робить це настільки щиро, завжди чекає гідна подяка.

Водолій – Імператриця

Для Водоліїв настає період духовного відродження або морального підйому. Гороскоп на п'ятницю готує для вас великий сюрприз. Це може бути довгоочікувана зустріч або знахідка. Зокрема, існує ймовірність того, що давно втрачене вами знову повернеться в вашу власність. І мова не обов'язково про щось матеріальне.

Риби – Лицар денаріїв

Гороскоп для Риб прогнозує хиткість фінансового становища. Вам терміново потрібно повернути всі борги, інакше можете нажити собі ворогів. Пам'ятайте, що завжди і за будь-яких обставин потрібно виконувати те, що обіцяли. Гороскоп на 12 липня радить вам чітко контролювати те, що говорите.

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