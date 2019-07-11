Гороскоп на 12 липня 2019: кого чекають проблеми

Гороскоп на 12 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Одному зі знаків Зодіаку в п'ятницю краще не лізти у ризиковані угоди, а ось багатьох інших чекає вельми приємний день. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Гороскоп на 12 липня рекомендує Овнам не засмучуватися, якщо в п'ятницю у них щось не виходить. Немає результату - міняйте підхід, а успіх обов'язково прийде. Швидше за все, в найближчому майбутньому вас ще чекають труднощі, але світла смуга вже близько.

Телець

За останній тиждень ви зуміли сильно просунутися на шляху до своєї мети. Так що перед вихідними можна трішки зменшити оберти. Однак роботи попереду ще багато - тому сильно не розслабляйтеся.

Близнюки

Зірки говорять, що п'ятниця - поганий день укладення фінансових домовленостей і підписання важливих паперів. Навіть якщо вам здається, що справа вірна - краще все тричі перевірте чи взагалі відкладіть на початок наступного тижня, яки1 має бути сприятливим.

Рак

Здається, хтось за вами дуже сильно сумує. Ви навіть снитеся цій людині. Будьте готові до того, що з вами вийдуть на зв'язок. А як відповідати - рішення за вами.

Лев

П'ятниця обіцяє бути дуже вдалим днем для Львова. Тому відкладіть всі непотрібні справи і займіться тим, що може принести вам прибуток або ж завданнями, де без допомоги Фортуни не обійтися.

Діва

У вас все складається відмінно, тому що ви нарешті прийшли туди, куди хотіли і займаєте своє місце. Завтра у вас буде хороший шанс вразити керівництво і завести корисні контакти з впливовими людьми.

Терези

Здається, Терези застигли на порозі великих життєвих змін. Нинішня ситуація давно перестала вас влаштовувати, але для того, щоб зробити крок - вам не вистачає рішучості. Якщо хочете вже щось поміняти - 12 липня відмінно для цього підходить, оскільки зірки вам посміхаються, але їх прихильність не вічна.

Скорпіон

Скорпіонам краще приділити більше уваги своїм рідним. Порадуйте їх сюрпризом, приїздом або хоча б звичайним дзвінком! Вони давно зачекалися вашої уваги.

Стрілець

Дуже ймовірні зміни в особистому житті. Можливо ви зустрінете когось особливого або ж вас чекає поповнення в сімействі. Як би там не було, але всі ці зміни буде вельми приємними.

Козеріг

Будьте обережні зі своїм здоров'ям, ви ризикуєте застудитися. Тому не сидіть на протягах, щоб не зіпсувати собі вихідні.

Водолій

Зірки пророкують важкий день. Все буде валитися з рук, нічого не буде виходити, та ще й посваритеся зі своєю другою половинкою. Тому дотримуйтеся єдиного правила: ранок вечора мудріший.

Риби

12 липня ви зможете вирішити більшість своїх насущних проблем. І в цілому день для вас буде дуже вдалим і продуктивним.

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