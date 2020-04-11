Гороскоп на 12 квітня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Гороскоп на 12 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни й Водолії. А ось Козерогам в цей день потрібно контролювати свої емоції.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на неділю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Палац мечів

12 квітня Овни можуть зіткнутися з наслідками невирішених проблем. Не ігноруйте допомогу близьких. Крім того, ті представники знаку, які знаходяться в парі, зможуть поліпшити свої стосунки. А одиноким Овнам випаде шанс зустріти своє кохання.

Телець – Дама мечів

Товариськість і енергія Тельців допоможе вам налагодити корисні зв'язки, а також правильно донести свої ідеї близьким. Карти рекомендують проявити щедрість – це лише примножить фінанси в найближчому майбутньому.

Близнюки – Четвірка мечів

Близнюки, які займаються бізнесом, отримають приємні новини 12 квітня. Вірогідні знайомства з цікавими людьми. Втім, хтось із близьких може зіпсувати вам настрій.

Рак – Дама денарієв

Ракам карти рекомендують звернути увагу на стан своїх близьких. Можливо, хтось із них потребує вашої допомоги. Домашні клопоти заберуть у вас багато сил і енергії, тому ввечері обов'язково влаштуйте собі відпочинок.

Лев – Десятка денарієв

12 квітня Леви зможуть продемонструвати свої розумові здібності й таланти, які привернуть багато уваги. Друга половинка порадує вас приємною звісткою та несподіваним сюрпризом.

Діва – Дама кубків

Гарний час для покупок і фінансових вкладень. Не виключено відновлення старих стосунків або зустріч з людиною з минулого. Карти радять зробити перестановку вдома.

Терези – Вісімка кубків

У першій половині дня Терези можуть бути занадто дратівливими. Крім того, можливі фінансові втрати. 12 квітня краще не приймати імпульсивних рішень.

Скорпіон – П'ятірка кубків

12 квітня може принести Скорпіонам збитки. Карти не рекомендують брати в борг, а краще перейти в режим економії. Можуть виникнути конфлікти з близькими.

Стрілець – Король жезлів

Карти рекомендують Стрільцям сконцентруватися на позитивних думках. Хороший день для складання планів і цілей на майбутнє. Не виключено виникнення нового бурхливого роману.

Козеріг – Правосуддя

Козерогам не варто займатися 12 квітня фізичною працею – є ймовірність отримати травму. Буде корисно зайнятися творчістю, що принесе вам задоволення. Карти радять контролювати свої емоції.

Водолій – Шут

12 квітня Водоліям краще уникати порожніх розмов, які не несуть ніякої користі, але можуть зіпсувати ваш настрій. Також хтось спробує посіяти сумніви, тому день краще провести на самоті.

Риби – Верховна жриця

Обставини складаються сприятливо для Риб: ви швидко знайдете вихід із непростих ситуацій. Можливо, хтось захоче відновити з вами старі зв'язки. Карти рекомендують не боятися проявляти ініціативу.