Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: кому загрожують неприємності

Гороскоп на завтра, 12 квітня 2019 року, по картах Таро рекомендує для всіх знаків Зодіаку бути вкрай уважними по відношенню до всіх подій, які відбуваються навколо вас. Можливо, певна ситуація допоможе вам прояснити ряд важливих нюансів на майбутнє.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро складено на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Рixabay

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ОВЕН – Колесо Фортуни

Овнам не варто сподіватися виключно на свою удачу. безумовно, в один час вам може в усьому везти, але слід чітко розуміти, що так не може тривати вічно. Смуга невдач може наступити через ваших же помилок тому гороскоп на завтра радить дуже уважно планувати кожен свій крок.

ТЕЛЕЦЬ – Утримання

Незабаром у вашому житті може виникнути справжня буря: Тельців захлесне хвиля емоцій і яскравих подій. Ось тільки, на жаль, немає гарантії того, що це все буде відбуватися тільки в позитивному ключі. Гороскоп на п'ятницю не рекомендує вам квапити події, адже тихіше їдеш – далі будеш.

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Кубків

Гороскоп на сьогодні для Близнюків обіцяє закінчення періоду тривог і проблем. Можливо, вам нарешті випаде можливість відпочити, забути про всі проблеми і набратися нових сил. Якщо підете у відпустку – постарайтеся провести його максимально яскраво, з величезною кількістю вражень і спогадів.

РАК – Сімка Жезлів

Ракам можуть загрожувати конфлікти з близькими. Всьому виною ваша нетерпимість і невміння слухати. Або небажання це робити. Спробуйте поставити себе на місце навколишній і не робити того, що могло б засмутити або образити вас самих.

ЛЕВ – Дев'ятка денаріями

Гороскоп на п'ятницю для Львів говорить про надто завищених вимогах, які ви висуваєте в сторону оточуючих. Через те, що хтось або щось не відповідає вашим особистим очікуванням, у вас виникають особисті проблеми і емоційне напруження. Пора трошки "охолонути" і простіше ставитися до людей, тоді побачите, скількох неприємностей можна було б уникнути.

ДІВА – Шістка Мечів

Гороскоп на сьогодні пророкує: п'ятниця буде дуже "ледачим" днем. У вас геть зникне бажання робити що-небудь для кого-то другого, але доля настійно рекомендує не розслаблятися. Від вашої думки може багато залежати, тому проявіть повагу до того, про що вас просять інші.

ТЕРЕЗИ – Десятка денаріями

Ваги можуть потрапити в низку неприємностей через свою легковажність і невизначеності. Останнім часом ви особливо непостійні, тому раз по раз стаєте героями конфліктів. Спробуйте триматися тільки одного курсу, так як метання з боку в бік може призвести до купи негативних наслідків.

СКОРПІОН – Сонце

Сонце – світла карта, яка говорить про зміни в кращу сторону і загальне визнання. Напевно, наступи період, коли ваша робота буде цінуватися абсолютно по-новому. Однак готуйтеся і до того, що може вирости ступінь відповідальності за будь-яку дію. Ну і, звичайно ж, від вас можуть більше вимагати, ніж це було раніше.

СТРІЛЕЦЬ – Двійка Мечів

Стрільцям гороскоп на сьогодні рекомендує не перестаратися зі своїм бажанням контролювати всіх і все. Ви, на жаль, не Юлій Цезар, тому робити сто справ одночасно не варто. Спробуйте зосередитися на тому, що вам реально цікаво.

КОЗЕРІГ – Туз денаріями

Гороскоп на п'ятницю для Козерогів обіцяє наступ періоду нагородження за заслуги. Прийшов час збирати плоди, і якщо раніше ви непогано постаралися для загального блага – значить незабаром будете тріумфувати на особистому Олімпі.

ВОДОЛІЙ – Шут

Водоліям гороскоп радить з'ясувати ті моменти, які вносять неясність у ваше життя. При чому це потрібно зробити раз і назавжди. Якщо раніше ви соромилися звернутися до кого-то за порадою чи допомогою – киньте, у вас є величезна кількість людей, які хочуть допомогти.

РИБИ – Диявол

Диявол – негативний персонаж, і якщо вам випала ця карта, готуйтеся до неприємностей. Гороскоп на завтра попереджає вас: будьте вкрай обережними, адже будь-який невірний слово може призвести до найнесподіваніших наслідків.

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