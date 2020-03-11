Гороскоп на 12 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня Вероніка Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на четвер.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку

"Значна частина дня дуже інтенсивна. Висока внутрішня напруга може привести не тільки до конфліктів, але й погіршити ваше самопочуття: від головного болю, до нервового зриву. Пристрасть, гроші, влада – сьогодні багато хто буде божеволіти в фінансових питаннях і в стосунках. Деякі люди можуть проявитися з несподіваного боку", – стверджує Вероніка Старс.

Овен

Будьте уважні по всіх фронтах – вранці ймовірне нездужання, слабкість і складності в міжособистісних стосунках. Друга частина дня ставить під удар фінансові питання, можете недоотримати бажане. Великі покупки рекомендується виключити. Найближчі пару днів тема грошей, виплат, кредитів, страховок та інших подібних питань буде яскраво програватися у вашому житті.

Телець

Вранці можливі проблеми на роботі, може не вдаватися те, що запланували. Після обіду зберігайте оптимістичний настрій, в усьому шукайте плюси, інакше може наздогнати нервозність, злість і бажання конфліктувати зі своїми партнерами та іншими людьми. Увечері необхідна самота, подбайте про себе.

Близнюки

Ранок може принести для вас довгоочікувані новини, однак почекайте вирішувати фінансові питання, вони будуть просуватися зі скрипом. Постарайтеся сьогодні не перевантажуватися, особливо фізично. Розподіліть справи так, щоб залишався час для відпочинку. На вечір заплануйте сеанс масажу або будь-які оздоровчі процедури.

Рак

Намагайтеся не зіпсувати взаємини з близькими до обіду. Оскільки Раки – найемоційніший знак, сьогодні саме час контролювати свій настрій, триматися на позитиві хоча б до вечора. Потім настає чудовий час для розваг та відпочинку, який вам до душі.

Лев

Фоновий оптимізм і удача в справах сьогодні можуть змінюватися спалахами агресії, злості, особливо по відношенню до близьких. Плани можуть різко змінюватися, особливо в другій половині дня. Домашні та сімейні питання доведеться вирішувати в екстреному режимі у найближчі два дні.

Діва

У першій половині дня уникайте фінансових угод, а в другій – будьте обережнішими в поїздках. Якщо ваша діяльність пов'язана з комунікацією, вірогідні термінові справи і конфліктні клієнти. Увечері настає легкий, приємний період для налагодження контактів і пересування містом.

Терези

Вранці сім'я або домашні справи зажадають вашої уваги, постарайтеся на вплутуватися в конфлікт із близькими. Друга частина дня може принести вимушені розтрати. Не плануйте великі фінансові вкладення на цей день, перенесіть на п'ятницю. Сьогодні зверніть увагу на своє харчування, можна починати дієту.

Скорпіон

Для вас зірки рекомендують не планувати важливих справ на день, залиште всі ініціативи, угоди, покупки, поїздки та починання на п'ятницю. Займіться доглядом за собою, аналізом і плануванням своїх справ на наступні 4 тижні. Увечері дозвольте собі те, чого забажає душа.

Стрілець

Імовірно, останнім часом для вас вдало складаються обставини, проте не поспішайте активно діяти і запускати події в четвер і п'ятницю. Все, що для вас виявиться важливим, набагато легше буде розвиватися з другої половини суботи. У цей день максимально відпочиньте і підведіть підсумки в справах.

Козеріг

Березень – місяць активних дій і рішень для вас, тому в цей день добре будувати плани на майбутнє, виходячи з тих результатів, які ви сьогодні отримаєте. Вранці вірогідні професійні труднощі, а після обіду – розбіжності з колегами. Вихід в інтернет або робота з новими технологіями зможуть розрядити обстановку.

Водолій

До обіду будьте пильними за кермом і на дорогах, а вже після 12 дня одразу відчуєте нестабільний емоційний стан, бажання поконфліктувати з начальством і з близькими. Увечері приділіть увагу досягненню своїх цілей. Можливе дещо, з чим доведеться попрощатися.

Риби

Продовжуйте розвивати ті справи, що були запущені в 20-ті числа лютого. Однак сьогодні не найкращий день для фінансових угод і великих покупок, а в другій половині дня можуть трапитися дрібні конфлікти, сутички і з'явитися неприємна інформація. Приділіть час навчанню та духовному розвитку.

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