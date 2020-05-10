Гороскоп на 11 травня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Гороскоп на 11 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, проте особливо під її приціл потрапили Діви і Раки. А ось Рибам в цей день потрібно контролювати свої емоції.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен – Верховна жриця

Вірогідні зміни на краще у відносинах з близькими людьми. 11 травня вам буде легко порозумітися й домовитися про все. Також не варто ігнорувати прохання про допомогу – вас порадує можливість зробити щось корисне для інших.

Телець – Вісімка мечів

Намагайтеся ні з ким не сперечатися й не сваритися, а вести себе більш миролюбно. Це допоможе уникнути багатьох напружених моментів у майбутньому. Будьте обережні в справах і нікуди не поспішайте.

Близнюки – П'ятірка мечів

11 травня не варто розраховувати на інших – поодинці зможете швидше досягти те, до чого ви прагнете. Для досягнення цілей знадобляться завзятість і наполегливість.

Рак – Дев'ятка денарієв

Нестандартний погляд на речі допоможе домогтися успіху в справах. Також карти попереджають: не звертайтеся за допомогою там, де можете впоратися самостійно. Гарний день для того, щоб вирішити фінансові проблеми.

Лев – Пустельник

11 травня Леви легко можуть опинитися в пастці, тому варто бути обережним у спілкуванні. Довіряйте лише тим, з ким добре знайомі. Не поспішайте погоджуватися на всі пропозиції, які до вас будуть надходити цього дня.

Діва – Сила

Важливо правильно розставити пріоритети й визначитися, з чим ви хочете працювати саме зараз. Також є можливість здійснити задумане. Прислухайтеся до інтуїції.

Терези – Утримання

11 травня Терези можуть переоцінити свої можливості. Не варто намагатися впоратися з усіма проблемами відразу. Не бійтеся проявляти ініціативу в особистому житті.

Скорпіон – Четвірка жезлів

Постарайтеся провести першу половину дня з користю: можете братися за нові справи або завершити раніше розпочаті. Не виключені сюрпризи від близьких, а також хороші новини.

Стрілець – Паж жезлів

Можливі зміни на краще у відносинах з близькими. Прислухайтеся до порад оточуючих. Зверніть увагу на своє здоров'я, а також переглянете свій раціон.

Козеріг – Двійка кубків

День сповнений несподіванок – як приємних, так і не дуже. Емоції можуть брати верх над логікою, тому краще уникати суперечок. Також відкладіть важливі справи на потім.

Водолій – Сімка кубків

11 травня Водолії можуть присвятити вирішенню чужих проблем. Несподівані події змінять ваші плани. Старі знайомі можуть порадувати вас хорошими новинами.

Риби – Зірка

Рибам потрібно проявити серйозність у всіх сферах, інакше можете зіткнутися з неприємностями. Не варто 11 травня розраховувати на везіння. Для того, щоб досягти успіху, доведеться проявити винахідливість і навіть піти на хитрість.

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