Гороскоп на 11 січня: яка катастрофа загрожує Левам, Ракам, Дівам і іншим знакам зодіаку

Гороскоп на 11 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому зі знаків Зодіаку світить вкрай вдалий день, а кому краще поберегти себе? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

У суботу для Овнів настає час для рішучих дій. Весь тиждень ви відкладали щось важливе, але 11 січня гороскоп рекомендує вам нарешті зробити те, що потрібно. При цьому висока ймовірність успіху.

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Телець

Тельці 11 січня отримають відповідь на питання, яке давно мучило їх або ж добру новину матеріального характеру. Крім того, в суботу нарешті вирішиться проблема, яка давно не давала вам спокою.

Близнюки

Близнюкам у цю суботу не дуже щаститиме, тому приготуйтеся до досить важкого дня. Втім, удача це не єдине, від чого залежить. Ваш характер і розум завжди при вас – так що все буде добре.

Рак

Ракам гороскоп на суботу обіцяє якесь непросте і важливе випробування. Можливо, вас чекає співбесіда? Або, може, ви здаєте на права? Не хвилюйтеся так, прогноз на день дуже сприятливий. Так що все повинно скластися успішно.

Лев

Ця субота обіцяє вийти для Левів не найпростішою. Можливо, вам не варто призначати важливих зустрічей і підписувати якісь важливі документи, якщо не хочете потім зіткнутися з неприємностями. До речі, у вас прекрасний прогноз на вихідні. Вони повинні вийти чарівними.

Діва

Гороскоп на 11 січня для Дів залежить від того, в якій половині дня ви народилися. Ранковим пташкам завтра буде досить важко. Здається, енергія під кінець тижня вас залишає. Але залишилося потерпіти зовсім трохи. А ось вечірньому люду в суботу все буде сходити з рук. Скористайтеся цим.

Ваги

Перший вихідний цього тижня у Терезів вийде дуже метушливим. На вас раптом навалиться багато справ, які потрібно буде вирішити. Втім, при правильній розстановці пріоритетів ви з усім впораєтеся і плавно вкотитеся у вихідні.

Скорпіон

Субота для Скорпіонів обіцяє бути дуже спокійною. Ви зможете насолоджуватися приємною компанією, можливо, мова про сім'ю, яка вас дуже любить. До речі, не забувайте про те, що ви пообіцяли щось важливе. Є високий ризик не виконання своїх слів.

Стрілець

Стрільцям же 11 січня краще не базікати даремно. По-перше, є велика ймовірність того, що вам це сильно зашкодить. По-друге, ваша нестриманість може образити когось близького.

Козеріг

Завтра Козерогів буде оточувати особлива атмосфера, яка допоможе боротися з труднощами на роботі і поза офісом.

Водолій

Цілком імовірно, що найближчим часом відбудуться цікаві знайомства, які згодом вплинуть на ваше подальше життя.

Риби

Зірки радять Рибам дотримуватися всіх правил пристойності, якщо вони опиняться в новому колективі. Люди, з якими ви плануєте разом працювати, виявляться занадто прискіпливими навіть у дрібницях.

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