Гороскоп на 11 квітня за картами Таро: кому пощастить в особистому житті

Гороскоп на 11 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни та Стрільці. А ось на Дів в цей день чекає доленосна зустріч.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: voonami.com

Овен – Маг

11 квітня Овнам все буде даватися легко. Карти Таро кажуть: реалізуються ваші старі ідеї, а нові – отримають схвалення. Головне – не поспішати.

Телець – Четвірка Жезлів

Тельці, через навантаження на роботі можливі безсоння та підвищена дратівливість. У вас можуть виникнути проблеми з травленням, тому не захоплюйтеся гострими стравами.

Близнюки – Вежа

Близнюки, 11 квітня вам можуть запропонувати нову посаду, і навіть, якщо вона спочатку буде здаватися вам непривабливою – не переживайте. Зовсім скоро ви подивитеся на цю ситуацію іншими очима.

Рак – Двійка Денаріїв

Ворожіння на картах Таро радить Ракам 11 квітня не впадати у відчай і не драматизувати в разі, якщо їхні плани будуть йти не так, як вони собі задумали. Вже скоро все налагодиться і результат буде кращим, ніж ви очікували.

Лев – Сонце

Леви, 11 квітня не поспішайте відмовлятися від свого вихідного заради роботи. Зрештою, ви заслужили на відпочинок. Реалізуйте своє право.

Діва – Закохані

Почуття гумору та відкрита посмішка 11 квітня стануть вашою головною зброєю по завоюванню світу. Матимете успіх як в робочих справах, так і в романтичних.

Терези – Пустельник

Терези, 11 квітня – відмінний день, щоб зайнятися своїм здоров'ям. Спорт, правильне харчування, багато води та відпочинку зроблять вас щасливою і здоровою людиною. Не відмовляйте собі в цьому.

Скорпіон – Паж Кубків

Можливі ускладнення з фінансами, особливо в другій половині дня. У відносинах з іншими варто проявити безкорисливість і постаратися глибше зрозуміти їхні бажання та потреби.

Стрілець – Колесо Фортуни

Прекрасний період для поліпшення робочих процесів – добре будуть протікати розмови з колегами, спільну мову знайти буде легко.

Козеріг – Верховна Жриця

У Козерогів 11 квітня буде насиченою тільки перша половина дня – доведеться вирішувати ряд важливих питань, а після обіду з'явиться шанс перевести дух.

Водолій – Зірка

Водоліям 11 квітня слід під час ранкової кави подумати про свої плани та про те, чого їм не вистачає для щастя.

Риби – Дама Денаріїв

11 квітня Рибам необхідно налаштуватися на активну діяльність. На них чекає багато проблем. Ймовірно, що до кінця дня вони відчують втому і роздратування.

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