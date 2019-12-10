Гороскоп на 11 грудня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 11 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: code932.com

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Овен

11 грудня Овни можуть зіткнутися з перешкодами, але не варто на них занадто гостро реагувати. Зірки радять представникам цього знаку тримати себе в руках і постаратися відволіктися, щоб знайти оптимальний вихід із ситуації.

Телець

Тельці, ваше здоров'я вимагатиме від вас 11 грудня здорового сну, корисна їжа і трохи активності. Вам до снаги все це йому дати, головне підняти себе з дивана.

Близнюки

Гороскоп на 11 грудня говорить, що Близнюкам варто обмежити свої витрати, щоб захистити себе від фінансових проблем. Гроші в найближчі дні отримати буде нелегко, тому варто бути ощадливими.

Рак

Раки, 11 грудня на вас чекає легкий день без проблем і негараздів. Насолоджуйтесь відпочинком, хорошою компанією та улюбленими видами дозвілля — ви це заслужили.

Лев

Зірки попереджають Левів: 11 грудня різні справи та проблеми оточать вас з усіх боків, змусять проявити максимальну активність і працездатність. Доведеться підкоритися.

Діва

Діви, минуле варто пам'ятати лише для того, щоб вчитися на своїх помилках. У всіх інших випадках варто жити сьогоденням. Візьміться втілювати цю істину в життя вже 11 грудня.

Терези

11 грудня — хороший день для Терезів, щоб вирішити всі свої робочі питання. Можете сміливо брати новий проєкт і розмовляти з начальником про підвищення. Удача на вашому боці.

Скорпіон

Скорпіонам 11 грудня варто менше базікати, інакше вони можуть видати всі секрети, а через якийсь час пошкодувати про це. Зірки радять провести вечір з близькими або наодинці з собою.

Стрілець

Стрільцям 11 грудня не принесе ніяких яскравих вражень. На вас чекає звичайна робота і домашні клопоти в цей день. Що ж, іноді й таке потрібно.

Козеріг

Козероги, 11 грудня може виникнути ситуація, в якій вам доведеться зробити важливий вибір. Заздалегідь переконайтеся, що ви проаналізували своє рішення і приймаєте його виважено.

Водолій

Зірки говорять, що Водоліям 11 грудня варто почати день зі спорту. І крім тонусу в м'язах, вони отримають ще й гарний настрій на весь день. А щоб лінь не подужали вас — напишіть на холодильнику нагадування.

Риби

Не перевантажуйте себе 11 грудня зайвими справами та турботами. Робіть все в міру необхідності та обов'язково приділіть час собі — для відпочинку і саморозвитку.

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