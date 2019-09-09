Гороскоп на 10 вересня 2019 року: кого чекає важкий вівторок

Гороскоп на 10 вересня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кого чекають неприємності, а хто, навпаки, буде на висоті? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на 10 вересня говорить, що в цей день сильним Овнам не обійтися без допомоги зі сторони. Плече вам підставить хтось із друзів або рідних. Якщо ви проявите гординю, то можете накликати на себе великі неприємності.

Телець

У вівторок Тельцям потрібно буде трохи краще тримати себе в руках. Життя може підкидати вам ситуації, які можуть викликати у темпераментних Тельців справжній вибух емоцій. Втім, якщо порахуєте, що комусь потрібна гарна прочуханка – дійте.

Близнюки

Близнюкам у другий робочий день тижня краще б сконцентруватися на горі справ, що накопичилися. В іншому випадку вас чекає дуже малопродуктивне 10 вересня і нервовий тиждень пізніше.

Рак

Гороскоп на 10 вересня говорить, що до обіду Раки будуть переживати енергетичний підйом, а ось після обіду у вашій кармі може виникнути діра, яка загрожує вам почуттям повного виснаження. Тому краще не втрачати часу з ранку.

Лев

Гороскоп попереджає Левів про зародження неприємностей в особистому житті. Втім, поки ситуація не критична і якщо ви погасите осередки одразу, то проблем можна буде уникнути.

Діва

10 вересня Дів буде тягнути на пригоди: азартні ігри, ризикові операції, знайомства з підозрілими особами – все це ваша карма на вівторок. Втім, і про обережність не забувайте.

Терези

Терези в цей день почнуть якусь важливу справу. Здається вона може бути пов'язана з нерухомістю або фінансами. Можливо, ви берете кредит на квартиру? Не хвилюйтеся, прогноз сприятливий.

Скорпіон

Скорпіони 10 вересня зроблять іще один крок у напрямку до наміченої ними цілі. Шлях важкий і довгий, але нагорода в кінці того варта!

Стрілець

Стрільцям у вівторок краще не ловити гав і уважно стежити за кожним своїм кроком. Гороскоп на 10 вересня попереджає вас про небезпеку помилок, допущених саме в цей день.

Козеріг

У Козерогів 10 вересня – день гостинності. Є висока ймовірність того, що сьогодні до вас завалиться натовп гостей, які зметуть усе з холодильника і натопчуть у передпокої. Але зате вам буде весело.

Водолій

Гороскоп на 10 вересня прогнозує для Водоліїв гарний і насичений позитивними подіями день. На роботі вас будуть хвалити, а вдома любити. Життя прекрасне.

Рриби

Зірки пророкують Рибам важливість "другого дихання". Знайдіть у собі сили піднятися після перенесених неприємностей і йти далі – тоді все буде добре.

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