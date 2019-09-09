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Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

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Гороскоп на 10 вересня 2019 року, по картах Таро пророкує багатьом знакам Зодіаку неймовірний день, який буде насичений на пригоди і радості.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день
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Овен - Зірка

Гороскоп по картах Таро обіцяє Овнам насичений на пригоди день. Будьте обережні з незнайомцями і не дайте собі розслабитися. Ясне бачення правильного наступного кроку допоможе вам не звернути з наміченого шляху.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Телець - Десятка жезлів

Не слід брати на себе занадто багато або намагатися зробити все самому, це може привести до втрати перспективи. Працюйте в команді і сміливо просіть допомоги або підтримки. Це не робить вас слабким, це означає, що вам, як і будь-якій людині не чуже не вміти або не знати щось.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Близнюки - Паж денаріїв

Прийміть серйозну пропозицію і використовуйте його творчо. Не думайте тільки про матеріальне. Розслабтеся і відпочиньте в цей день. Ви завжди зможете покластися на близьких друзів і родину.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Рак - Дев'ятка мечів

У цей день вас чекає стрес, напруга, тривога, причина яких – схильність до нав'язливості в нашій власній свідомості. Пройдіть через свій страх до кінця і, якщо це потрібно, зробите покаяння.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Лев - Колесо Фортуни

Колесо – це дуже проста метафора. Колесо долі, відчуття, що наше призначення визначається поворотом якоїсь космічної машини. Не йдіть на поводу у долі і самі рухайтеся так, як захочете.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Діва - Сімка кубків

Виберіть собі мрію і всіма силами беріться за її здійснення. Не біжіть від дійсності і не піддавайтеся на приманки ведуть до загибелі. Зберігайте абсолютну ясність і тверезість розуму, щоб не погнатися за примарою, не піддатися обману або самообману. Ви не повинні приймати ніяких, навіть самих привабливих пропозицій.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Терези - Король мечів

Не можна засновувати свої плани на одних лише теоретичних міркуваннях. Вам належить іспит на винахідливість, знання тактики і вміння користуватися накопиченим досвідом. Готуйте переконливі плани, підбирайте аргументи, не забудьте скористатися своєю чарівністю і дотепністю - і підтримка вам забезпечена.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Скорпіон - Трійка жезлів

Перевірте і переконайтеся, що основа у вас гарна і позиції міцні, так що ви можете сміливо дивитися в майбутнє. Не беріться за справу, не переконавшись, що у нього є фундамент і перспективи.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Стрілець - Дама кубків

Залишайтеся вірні своїм почуттям. Не думайте, що маєте право прощати собі будь-які примхи і не приймайте бажане за дійсне. Інтуїція вбереже вас від сильних душевних ран. Будьте особливо уважні до сновидінь і знакам долі.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Козеріг - Туз денаріїв

Ловіть мить успіху. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. 10 вересня ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Водолій - Вісімка кубків

Відмовтеся від звичного, шукайте нові шляхи. Не вступайте на шлях, якщо це доведеться робити з важким серцем. 10 вересня вам доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Риби - Паж мечів

Прийміть критику на свою адресу і витягніть з неї урок. Вас будуть критикувати, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся відразу перейти в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного.

Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

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