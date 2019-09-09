Гороскоп на 10 вересня 2019 по картах Таро: кому не пощастить в цей день

Гороскоп на 10 вересня 2019 року, по картах Таро пророкує багатьом знакам Зодіаку неймовірний день, який буде насичений на пригоди і радості.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен - Зірка

Гороскоп по картах Таро обіцяє Овнам насичений на пригоди день. Будьте обережні з незнайомцями і не дайте собі розслабитися. Ясне бачення правильного наступного кроку допоможе вам не звернути з наміченого шляху.

Телець - Десятка жезлів

Не слід брати на себе занадто багато або намагатися зробити все самому, це може привести до втрати перспективи. Працюйте в команді і сміливо просіть допомоги або підтримки. Це не робить вас слабким, це означає, що вам, як і будь-якій людині не чуже не вміти або не знати щось.

Близнюки - Паж денаріїв

Прийміть серйозну пропозицію і використовуйте його творчо. Не думайте тільки про матеріальне. Розслабтеся і відпочиньте в цей день. Ви завжди зможете покластися на близьких друзів і родину.

Рак - Дев'ятка мечів

У цей день вас чекає стрес, напруга, тривога, причина яких – схильність до нав'язливості в нашій власній свідомості. Пройдіть через свій страх до кінця і, якщо це потрібно, зробите покаяння.

Лев - Колесо Фортуни

Колесо – це дуже проста метафора. Колесо долі, відчуття, що наше призначення визначається поворотом якоїсь космічної машини. Не йдіть на поводу у долі і самі рухайтеся так, як захочете.

Діва - Сімка кубків

Виберіть собі мрію і всіма силами беріться за її здійснення. Не біжіть від дійсності і не піддавайтеся на приманки ведуть до загибелі. Зберігайте абсолютну ясність і тверезість розуму, щоб не погнатися за примарою, не піддатися обману або самообману. Ви не повинні приймати ніяких, навіть самих привабливих пропозицій.

Терези - Король мечів

Не можна засновувати свої плани на одних лише теоретичних міркуваннях. Вам належить іспит на винахідливість, знання тактики і вміння користуватися накопиченим досвідом. Готуйте переконливі плани, підбирайте аргументи, не забудьте скористатися своєю чарівністю і дотепністю - і підтримка вам забезпечена.

Скорпіон - Трійка жезлів

Перевірте і переконайтеся, що основа у вас гарна і позиції міцні, так що ви можете сміливо дивитися в майбутнє. Не беріться за справу, не переконавшись, що у нього є фундамент і перспективи.

Стрілець - Дама кубків

Залишайтеся вірні своїм почуттям. Не думайте, що маєте право прощати собі будь-які примхи і не приймайте бажане за дійсне. Інтуїція вбереже вас від сильних душевних ран. Будьте особливо уважні до сновидінь і знакам долі.

Козеріг - Туз денаріїв

Ловіть мить успіху. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо в галузі праці та капіталовкладень. 10 вересня ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту.

Водолій - Вісімка кубків

Відмовтеся від звичного, шукайте нові шляхи. Не вступайте на шлях, якщо це доведеться робити з важким серцем. 10 вересня вам доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим.

Риби - Паж мечів

Прийміть критику на свою адресу і витягніть з неї урок. Вас будуть критикувати, ваші пропозиції можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся відразу перейти в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного.

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