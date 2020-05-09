Гороскоп на 10 травня 2020 по картах Таро: з чим зіткнуться Тельці і чого боятися Овнам

Гороскоп на завтра, 10 травня 2010 року, по картах Таро для всіх знаків Зодіаку. Овнам варто бути уважними до близьких, а Тельці можуть потрапити в тенета чиєїсь хитрості.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на неділю по розкладу Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Девіда Корсі.

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ОВЕН – Сімка денаріїв

Овни 10 травня будуть зайняті самокопанням і можуть потрапити під хвилю розчарувань. Однак гороскоп на завтра радить звернути увагу на своїх близьких – вони давно намагаються донести вам важливу інформацію, проте не знають, з чого почати. А ви самі також не прагнете когось слухати. Спробуйте відволіктися від власних інтересів.

ТЕЛЕЦЬ – Десятка мечів

Тельцям в неділю загрожує небезпечна ситуація, яка може підірвати ваш бойовий дух. Можливо, ви робите щось таке, що не подобається оточуючим. Рано чи пізно знайдеться той, хто зможе висловити своє невдоволення прямо в очі. Постарайтеся тримати удар максимально впевнено.

БЛИЗНЮКИ – Паж денаріїв

Гороскоп на сьогодні для Близнюків обіцяє представникам цього знаку прилив фінансових коштів. При чому з найнесподіваніших джерел, але пам'ятайте, що не можна розмінюватися на дріб'язок, так як раптові гроші – це завжди ризик. А якщо ризикувати – то тільки по-крупному.

РАК – Лицар денаріїв

Раки – консервативні і часто дуже практичні люди, і ці риси, як не дивно, часто заважають їм реалізовувати свої плани. Зрозуміло, не всім подобається, коли їм диктують, що робити в тій чи іншій ситуації. Перестаньте все контролювати і будьте лояльнішими до оточуючих – вони вам нічим не зобов'язані.

ЛЕВ – Верховна жриця

Леви останнім часом зосередилися на духовній складовій свого життя, і, як кажуть карти Таро – це правильне рішення. Не завжди матеріальні блага здатні зробити вас щасливими, а тим більше в даний період.

ДІВА – Дев'ятка кубків

Діви можуть потрапити в неприємну, або навіть небезпечну ситуацію. А все через те, що ви робите поспішні висновки. Намагайтеся максимально тверезо оцінювати інформацію і завжди ретельно перевіряти її достовірність. Інакше можете викликати хвилю обурення і негативу з боку оточуючих. І будьте впевнені – ця хвиля зіб'є вас з ніг, так що максимум обережності і все буде добре.

ТЕРЕЗИ – Десятка денаріїв

Карти Таро кажуть, що Терезам 10 травня варто подумати про сімейні цінності. Ваші близькі як ніколи потребують вашої підтримки і доброго слова. Не позбавляйте їх від цієї простої радості, інакше відносини можуть погіршитися. Особливо варто звернути увагу на те, як останнім часом з вами спілкуються рідні і улюблені. Може бути, вони давно давали вам сигнали, але ви цього вперто не помічали?

СКОРПІОН – Імператриця

Скорпіони давно очікують настання нового витка в житті, так як на попередньому вони вже реалізували весь свій потенціал. Вам вже досить довгий час здається, що ви ходите по колу і нічого цікавого і навколо не відбувається. Радійте, період затишшя минув і тепер вас чекають нові захоплюючі пригоди.

СТРІЛЕЦЬ – Верховний жрець

Гороскоп радить Стрільцям провести цей день максимально спокійно. Не поспішайте, не квапте події і тим більше не робіть ризикованих ставок на що-небудь. Вам зараз важливо "залягти на дно" і вести себе якомога тихіше. Інакше ви можете злякати велику удачу.

КОЗЕРІГ – Король жезлів

Козероги відчують небувалий приплив сил, і Таро каже, що це неспроста. З'явиться стійке відчуття, що вам під силу будь-яке завдання, власне, так воно і є. Все, чого від вас вимагають – це бути уважним до оточуючих і не забувати про те, чого насправді хочете саме ви. Гороскоп на завтра радить трохи розслабитися і подумати, до якої мети йти далі.

ВОДОЛІЙ – Четвірка жезлів

Гороскоп для Водоліїв на 10 травня радить їм звернути увагу на стосунки з коханими. Зараз настав той період, коли ви зможете зробити їх максимально гармонійними і комфортними. При цьому вам не доведеться прикладати помітних зусиль, просто підштовхніть обставини і чекайте результатів. Все відбудеться само по собі.

РИБИ – Вежа

Риби 10 травня задумаються про зміни. Мова йде не тільки про те, що ви самі можете змінити, а ще й про ті випадки, коли від вас нічого не залежить. Іноді події розвиваються дуже швидко: в один момент ви маєте всі, в інший – все втрачаєте. Будьте готові до збитків: і матеріальних, і емоційних.