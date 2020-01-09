Гороскоп на 10 січня: які біди загрожують Левам, Ракам, Дівам та іншим знакам зодіаку

Гороскоп на 10 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому зі знаків Зодіаку світить вкрай вдалий день, а кому краще поберегти себе? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Для Овнів 10 січня складеться вкрай успішно. Вам будуть вдаватися усі справи, за які б ви не взялися. Всім би бути такими щасливчиками.

Телець

У Тельців триває складний період ухвалення рішень. Ви відчуваєте, що у вашому житті назріли серйозні зміни, але поки не можете зробити остаточний вибір. Імовірно, це стосується вашої кар'єри.

Близнюки

Близнюки 10 січня будуть справляти на оточуючих незабутнє враження! Як вам тільки це вдається? Ймовірно, є якийсь секрет, яким ви не поспішайте ділитися. Ну що ж, користуйтеся своєю харизмою, адже така не кожному дана.

Рак

10 січня для Раків настає чудовий час для роботи і навчання. Ви зможете засвоювати великі обсяги інформації і виконувати найрізноманітніші завдання. Продуктивність у п'ятницю буде на висоті.

Лев

У Левів 10 січня з'явиться відмінний шанс завести собі нових друзів і перспективні знайомства. Можливо, ви отримаєте відмінну пораду, прислухайтеся до неї.

Діва

Основною проблемою цього благополучного дня є виникнення ситуації, при якій доведеться відмовитися від особистих планів.

Терези

Можливо, нове романтичне захоплення, яке штовхне вас на необдумані вчинки.

Скорпіон

Вдається досягти взаєморозуміння зі старшими родичами, які ще зовсім недавно були вами незадоволені.

Стрілець

Багато проблем ви зможете вирішити, якщо поділитеся ними зі своїми близькими і попросите їх дати пораду, як вам вчинити в тій чи іншій ситуації.

Козеріг

Козерогів чекає багато цікавих і незапланованих зустрічей. Однак зайва відкритість може привести до неприємних наслідків.

Водолій

У Водоліїв можуть з'явитися нові союзники і друзі, які нададуть вам несподівану підтримку в найближчому майбутньому.

Риби

Головним джерелом позитивних емоцій у Риб стане сім'я, де у вас панує повний порядок. Труднощі ж можуть прийти з професійної сфери.

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