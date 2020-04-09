Гороскоп на 10 квітня по картах Таро: яким буде цей день

Гороскоп на 10 квітня 2020 року картах Таро для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п'ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Вісімка денаріїв

Вам належить взятися за щось нове. Можливо, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може, і здійснення якогось давно виношуваного бажання. Що б це не було, перспективи у вас гарні, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх.

ТЕЛЕЦЬ - Король кубків

Ви повинні свідомо керувати своїми почуттями, даючи їм волю. Не приховуйте емоцій, але постарайтеся показати іншій людині, як сильно ви її любите, яка проблема вас турбує або яке діло хвилює вас найбільше.

БЛИЗНЮКИ - Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками. Ось і не забувайте про свої довгострокові плани.

РАК - Лицар мечів

Уникайте конфлікту. Потрібно лише зберігати ясну голову і реагувати тверезо і холоднокровно. Намагайтеся не захоплюватися, продумуйте свою тактику і дискутуйте без емоцій. Тоді і в найскладнішому конфлікті ви зможете здобути перемогу.

ЛЕВ - Четвірка жезлів

Ви можете виразити себе повністю. Не бійтеся, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах з іншим або іншими. Ви переконаєтеся, що вам раді. Будьте відкриті по відношенню до людей і ідей.

ДІВА - Десятка мечів

Пора "підвести риску", рішуче покінчивши з чимось. Не піддавайтеся жадобі руйнування і не захоплюйтеся порожніми проєктами. Намагайтеся не піддаватися бажанню все зруйнувати і виплеснути разом із водою те, про що потім будете шкодувати.

ТЕРЕЗИ - Утримання

Вода знищує вогонь, полум'я перетворює воду в пар. Пам'ятайте про це. Ви не всесильні і завжди знайдеться хтось сильніший за вас. Ставтеся з повагою до інших людей і тоді вас може очікувати удача і незвичайні враження.

СКОРПІОН - Король жезлів

Ви можете звернути гори! Вас переповнює енергія, і ви з легкістю зможете надихнути нею інших. Якщо у вас поки немає конкретних планів, поставте перед собою максимально високу мету, і ви її, найімовірніше, досягнете.

СТРІЛЕЦЬ - Двійка Мечів

Вас будуть долати сумніви. Чи правильне рішення, яке ви ухвалили нещодавно, що робити далі, чи заслуговує ця людина або пропозиція довіри. Не намагайтеся знайти рішення або лінію поведінки з допомогою одного тільки інтелекту.

КОЗЕРІГ - Десятка кубків

У вас є причина для радості. Може, це успішно завершена робота, а може, зустріч із симпатичними людьми. Не виключено, що мова піде про нове кохання або дружбу. Відзначте для себе, куди саме приведе вас доля в цей день.

ВОДОЛІЙ - Вісімка кубків

Вам так чи інакше доведеться розлучитися з тим, що вам було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Ні, вас не виганяють, просто настала пора шукати нові шляхи. Навіть якщо вас це засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу.

РИБИ - Шістка жезлів

Ви можете бути впевнені в перемозі, тому що для вас день удач! Вас чекає гарна новина. Тим більше, якщо у вас щойно закінчилася смуга невдач, то в цей день ви переконаєтеся, що справи пішли вгору, і ви можете сміливо "вирулювати на обгін".