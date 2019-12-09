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Гороскоп на 10 грудня: що чекає Львів, Раков, Дів і інші знаки зодіаку

2.7т
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Гороскоп на 10 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Гороскоп на 10 грудня: що чекає Львів, Раков, Дів і інші знаки зодіаку
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Овен

Гороскоп на 10 грудня рекомендує Овнам не засмучуватися, якщо у них щось не виходить з першого разу. Ваш успіх вже десь поруч, не припиняйте спроб.

Телець

Тельці, понеділок для вас вийшов просто пекельний. Постарайтеся не перенапружуватися у вівторок бо до кінця тижня ви можете не дотягнути.

Близнюки

10 грудня до порад Близнюків прислухатимуться навіть ті, від кого раніше ви цього могли не очікувати. До речі, у вівторок в вас прокинеться дар дипломата - зможете втихомирити будь-яку суперечку.

Рак

У Раків цей день чудово підходить для недалеких подорожей і легких відряджень. Головне одягайтеся тепліше, якщо не хочете зловити застуду.

Лев

Леви, якщо не хочете 10 грудня отримати проблеми на особистому фронті, то постарайтеся втихомирити свою буйну вдачу і тримати язик за зубами. Разовий спалах гніву може вам дорого обійтися.

Діва

Якщо Діви не хочуть зіпсувати собі настрій на цілий день, то у вівторок їм краще б обходити стороною настирливих людей. Вони винесуть ваш мозок.

Терези

На Терези чекає вкрай цікавий і насичений подіями день. Ви встигнете переробити купу справ, а ввечері проведете час в компанії друзів. Ідеально.

Скорпіон

Скорпіони продовжать наполегливо домагатися поставленої ними мети і зможуть зробити до неї рішучий крок. Ви добре попрацювали і скоро отримаєте що хотіли.

Стрілець

У Стрільців цей день буде наповнений нестерпними спокусами. Це загрожує вам неоожіданнимі витратами, тому постарайтеся економити хоча б на дрібницях.

Козеріг

Намагайтеся уникати великого напливу натовпу, тому що шум і суєта вас неабияк втомлять і віднімуть сили.

Водолій

В цей день очікується фінансове надходження. Постарайтеся не переїдати сьогодні і не вживайте алкоголь.

Риби

Відповідний день, щоб позбутися від мотлоху. Можливо, віддавши комусь непотрібну річ, ви подаруєте їй друге життя.

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Автор
Юрко Медяник
Тег
гороскоп 2019
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