Гороскоп на 10 грудня: що чекає Львів, Раков, Дів і інші знаки зодіаку

Гороскоп на 10 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на 10 грудня рекомендує Овнам не засмучуватися, якщо у них щось не виходить з першого разу. Ваш успіх вже десь поруч, не припиняйте спроб.

Телець

Тельці, понеділок для вас вийшов просто пекельний. Постарайтеся не перенапружуватися у вівторок бо до кінця тижня ви можете не дотягнути.

Близнюки

10 грудня до порад Близнюків прислухатимуться навіть ті, від кого раніше ви цього могли не очікувати. До речі, у вівторок в вас прокинеться дар дипломата - зможете втихомирити будь-яку суперечку.

Рак

У Раків цей день чудово підходить для недалеких подорожей і легких відряджень. Головне одягайтеся тепліше, якщо не хочете зловити застуду.

Лев

Леви, якщо не хочете 10 грудня отримати проблеми на особистому фронті, то постарайтеся втихомирити свою буйну вдачу і тримати язик за зубами. Разовий спалах гніву може вам дорого обійтися.

Діва

Якщо Діви не хочуть зіпсувати собі настрій на цілий день, то у вівторок їм краще б обходити стороною настирливих людей. Вони винесуть ваш мозок.

Терези

На Терези чекає вкрай цікавий і насичений подіями день. Ви встигнете переробити купу справ, а ввечері проведете час в компанії друзів. Ідеально.

Скорпіон

Скорпіони продовжать наполегливо домагатися поставленої ними мети і зможуть зробити до неї рішучий крок. Ви добре попрацювали і скоро отримаєте що хотіли.

Стрілець

У Стрільців цей день буде наповнений нестерпними спокусами. Це загрожує вам неоожіданнимі витратами, тому постарайтеся економити хоча б на дрібницях.

Козеріг

Намагайтеся уникати великого напливу натовпу, тому що шум і суєта вас неабияк втомлять і віднімуть сили.

Водолій

В цей день очікується фінансове надходження. Постарайтеся не переїдати сьогодні і не вживайте алкоголь.

Риби

Відповідний день, щоб позбутися від мотлоху. Можливо, віддавши комусь непотрібну річ, ви подаруєте їй друге життя.

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