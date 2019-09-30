Гороскоп на 1 жовтня 2019: кого чекає важка субота

Гороскоп на 1 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.
Перший день місяця може виявитися дуже вдалим для деяких знаків зодіаку, але будуть і ті, кому потрібно остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.
Овен
Гороскоп на вівторок настійно рекомендує Овнам у цей день наполегливо йти своєю дорогою до мети і не відволікатися на негатив. Інтуїція підкаже вам правильний шлях.
Телець
Зірки радять Тельцям визначитися з цілями на наступні кілька днів. Оскільки у вас буде багато справ, у яких можна елементарно загубитися. Ваш рішучий настрій допоможе впоратися з усім.
Близнюки
У вівторок вам потрібно поговорити з близькою людиною про цілі, плани і надії на майбутнє. Не тримайте все в собі інакше можуть виникнути проблеми у стосунках.
Рак
У кар'єрі Раків може виникнути несподіваний тупик, керівництво буде вимагати від вас неймовірного і ставити складні завдання. Ви все одно впораєтеся, так що не переживайте.
Лев
Гороскоп на 1 жовтня обіцяє Левам дуже спокійний, можливо, навіть нудний день. Втім, це не завжди погано. Рутина може бути заспокійливою.
Діва
Діви, любіть життя і вона вам обов'язково посміхнеться і віддячить якимось несподіваним подарунком або сюрпризом.
Терези
Терезам 1 жовтня категорично не рекомендується сидіти вдома. Гарна прогулянка, похід у кіно, вихід в ресторан – все підходить у вівторок.
Скорпіон
1 жовтня Скорпіонів буде оточувати маса людей, які будуть відволікати вашу увагу. Сконцентруйтеся на близьких, не витрачайте сили і час даремно.
Стрілець
Гороскоп першого дня місяця каже, що Стрільцям може знадобитися допомога. Не бійтеся її прийняти, це не зробить вас слабкими.
Козеріг
Зірки радять: у вівторок будьте уважні, коли витрачаєте гроші. З вас можуть взяти більше, ніж потрібно.
Водолій
Насолоджуйтеся цим днем і не думайте про справи, адже відпочивати теж потрібно.
риби
Риби, не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте і приймайте інші точки зору – не потрібно завжди і з усіма боротися.
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