Гороскоп на 1 жовтня 2019: кого чекає важка субота

Гороскоп на 1 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Перший день місяця може виявитися дуже вдалим для деяких знаків зодіаку, але будуть і ті, кому потрібно остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на вівторок настійно рекомендує Овнам у цей день наполегливо йти своєю дорогою до мети і не відволікатися на негатив. Інтуїція підкаже вам правильний шлях.

Телець

Зірки радять Тельцям визначитися з цілями на наступні кілька днів. Оскільки у вас буде багато справ, у яких можна елементарно загубитися. Ваш рішучий настрій допоможе впоратися з усім.

Близнюки

У вівторок вам потрібно поговорити з близькою людиною про цілі, плани і надії на майбутнє. Не тримайте все в собі інакше можуть виникнути проблеми у стосунках.

Рак

У кар'єрі Раків може виникнути несподіваний тупик, керівництво буде вимагати від вас неймовірного і ставити складні завдання. Ви все одно впораєтеся, так що не переживайте.

Лев

Гороскоп на 1 жовтня обіцяє Левам дуже спокійний, можливо, навіть нудний день. Втім, це не завжди погано. Рутина може бути заспокійливою.

Діва

Діви, любіть життя і вона вам обов'язково посміхнеться і віддячить якимось несподіваним подарунком або сюрпризом.

Терези

Терезам 1 жовтня категорично не рекомендується сидіти вдома. Гарна прогулянка, похід у кіно, вихід в ресторан – все підходить у вівторок.

Скорпіон

1 жовтня Скорпіонів буде оточувати маса людей, які будуть відволікати вашу увагу. Сконцентруйтеся на близьких, не витрачайте сили і час даремно.

Стрілець

Гороскоп першого дня місяця каже, що Стрільцям може знадобитися допомога. Не бійтеся її прийняти, це не зробить вас слабкими.

Козеріг

Зірки радять: у вівторок будьте уважні, коли витрачаєте гроші. З вас можуть взяти більше, ніж потрібно.

Водолій

Насолоджуйтеся цим днем ​​і не думайте про справи, адже відпочивати теж потрібно.

риби

Риби, не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте і приймайте інші точки зору – не потрібно завжди і з усіма боротися.

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