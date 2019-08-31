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Гороскоп на 1 вересня 2019: кому не пощастить

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Гороскоп на 1 вересня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Гороскоп на 1 вересня 2019: кому не пощастить

Фото: ru.freepik.com

Більше гороскопів читайте за цим посиланням.

Овен

Овнам 1 вересня необхідно постаратися звести час, проведений на робочому місці, до необхідного мінімуму. Ви зараз більше потрібні вашим рідним, ніж колегам і партнерам.

Телець

Тельці, цей день стане для вас серйозним випробуванням на міцність і працездатність. Але якщо ви захочете домогтися успіху — у вас все вийде.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам 1 вересня не просувати нові проекти, ці починання навряд чи будуть успішними. У вас є кілька незавершених справ, займіться краще ними.

Рак

На Раків 1 вересня чекає успіх в будь-яких починаннях. Якщо вам запропонують нову посаду — погоджуйтеся. Так, часу стане менше, але зате дохід зросте.

Лев

На Левів 1 вересня чекає непростий день. Доведеться вирішувати проблеми, на які ви раніше не звертали уваги. Не відмовляйтеся від допомоги.

Діва

1 вересня Дівам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Терези

Гороскоп на 1 вересня обіцяє Терезам, що у них нарешті з'явиться особисте життя. В цей день вам можуть зізнатися в коханні і зробити подарунок. Після цього відбудеться розмова, з якої ви дізнаєтеся, які плани будує партнер щодо ваших стосунків.

Скорпіон

Скорпіонам 1 вересня необхідно уважно прислухатися до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не бажані, проте легкі заняття спортом підуть на користь.

Стрілець

Стрільці, в стосунках з близькими пам'ятайте, що вони не можуть читати ваші думки. Тому висловлюйте свої бажання, а не сподівайтеся, що про них здогадаються. Вечір краще провести вдома або за спокійною прогулянкою.

Козеріг

1 вересня на Козерогів чекає легкий і приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.

Водолій

Зірки радять Водоліям 1 вересня набратися терпіння. Вас буде все дратувати і ви навіть не зможете виспатися. Але якщо здається, що весь світ проти вас, то варто спробувати стати його частиною, щоб було легше.

Риби

Рибам 1 вересня більшу частину часу слід провести з коханою людиною, це благотворно вплине на них обох. Все інше цілком може почекати.

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