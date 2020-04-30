Гороскоп на 1 травня за картами Таро: кого чекає прийняття важливих рішень

Гороскоп на 1 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Діви й Скорпіони. А ось Овнам в цей день потрібно тримати емоції під контролем.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п'ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Сила

1 травня карти не рекомендують Овнам шукати підтримки у друзів або близьких – ви можете лише втратити час. Краще при прийнятті рішень прислухайтеся до своєї інтуїції. Також можливі сварки з партнером, тому потрібно контролювати свої емоції.

Телець – Утримання

Тельці 1 травня можуть сміливо планувати важливий зустрічі і переговори з керівництвом. Вам вдасться провести їх з користю для себе. Використайте цей день для роботи на своє майбутнє.

Близнюки – Сонце

Близнюки можуть у цей день бути занадто дратівливими. Постарайтеся не завантажувати себе роботою, а краще зверніть увагу на власне здоров'я.

Рак – Суд

Хороший день для налагодження особистого життя. Тим Ракам, які ще не зустріли свою половинку, карти рекомендують активізуватися. А тим, хто знаходяться в стосунках, слід провести день в компанії коханої людини.

Лев – Двійка жезлів

Леви 1 травня можуть побачити, що все навколо них знаходиться в хаосі. Карти радять приділити увагу важливим справам, а також скласти список цілей на майбутнє. Поговоріть зі своїми колегами. Можливо, в колективі назріває конфлікт через вас.

Діва – Сімка жезлів

Будь-які ваші дії та слова 1 травня мають бути добре виваженими, інакше можлива ймовірність зробити помилку. Крім того, будьте обережні з новими знайомими.

Терези – Десятка жезлів

Терезам слід серйозно підійти до питань свого здоров'я. Особливо приділіть увагу своєму харчуванню – зараз стоїть відкоригувати меню. Не намагайтеся щось з'ясовувати чи доводити.

Скорпіон – Блазень

Скорпіонам 1 травня треба приділити час особистому життю. Також карти рекомендують реагувати на все, що відбувається спокійно. Займіться тим, що дозволяє вам розслабитися.

Стрілець – Імператриця

Хороший період для змін вдома: почніть ремонт, переглянете свої речі або хоча б зробіть перестановку. Карти радять уважніше придивитися до нових знайомих.

Козеріг – Світ

Прийшов час діяти! Можете сміливо втілювати свої цілі – 1 травня успіх буде на вашому боці. Гарний день для переговорів.

Водолій – Палац жезлів

День буде насичений різними подіями. Однак готуйтеся до того, що доведеться витратити дуже багато сил і енергії. Не найвдаліший період для нових знайомств.

Риби – Король мечів

Поставтеся з усією серйозністю до будь-яких пропозицій. Одна з них зможе допомогти вам у реалізації вашої давньої мрії. Можете сміливо звертатися за порадою та допомогою до близьких – вам не відмовлять.

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