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Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

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Гороскоп на завтра 1 серпня 2019 року, за картами Таро пророкує складний, неоднозначний і одночасно непередбачуваний день практично для всіх знаків Зодіаку. Декому прогноз астрологів обіцяє повну зміну напрямку руху, інші ж ризикують потрапити в немилість близьких.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер за розкладом Таро.

Гороскоп на картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

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ОВЕН – Маг

Гороскоп на сьогодні обіцяє Овнам нервовий, але водночас продуктивний день. Так, вам доведеться багато працювати, а для виконання деяких завдань потрібно буде буквально переступити через самого себе. Але це стане показником для тих людей, чия оцінка вам вкрай важлива. Головне – не опускайте руки і будьте максимально впевненими в своїх силах.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

ТЕЛЕЦЬ – Король Жезлів

Тельці 1 серпня нарешті зрозуміють, що означає фраза "віра в себе". Практично весь день вас буде супроводжувати почуття, як ніби хтось подарував вам крила. Але астрологи радять все ж не втрачати грунт під ногами – якщо злетіти дуже високо, то потім буде боляче падати. Будьте максимально обережними.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

БЛИЗНЮКИ – Дев'ятка Кубків

Гороскоп на четвер для Близнюків пророкує їм день морального полегшення. Раніше в вашому житті трапилося щось малоприємне. Ця подія могла добряче підкосити ваш бойовий дух, однак, на щастя, це було тимчасово. Тепер же життя налагоджується і попереду вас чекають круті перспективи. Головне – не замикайтесь у собі.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним
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РАК – П'ять Жезлів

Раки у четвер, 1 серпня зіткнуться з важливим вибором. Причому обидві його сторони будуть досить привабливими, але лише один напрямок здатен вас привести до мети всього життя. Пам'ятайте, що у вас є підтримка, і якщо ви потребуєте доброго слова – не соромтеся відкрито заявити про це.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

ЛЕВ – Туз Денаріїв

Гороскоп для Левів на завтра радить звернути увагу на свій внутрішній стан. Так, вам варто трохи попрацювати, щоб повернути душевний баланс, який ви із загадкових причин абсолютно недавно втратили. Насправді причиною цього є самонавіювання, яким ви останнім часом зайнялися дуже активно. Не варто накручувати себе через дрібниці, адже все в житті йде своєю чергою.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

ДІВА – Імператриця

Гороскоп на сьогодні для Дів каже про отримання нового "головного болю", який виникне через вашу помилку. Ймовірно, ви занадто легковажно ставитеся до того, про що говорите оточуючим. Можливо, ви когось необачно образили або навіть зачепили за живе. Постарайтеся зрозуміти, що не так і як можна швидше виправити помилку.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

ТЕРЕЗИ – Шістка Жезлів

Гороскоп на картах Таро на 1 серпня 2019 стверджує, що сьогодні вас чекає гучна перемога. Вам випала карта успіху і тріумфу, а це значить, що вся раніше виконана праця не пройшла дарма. Однак не варто тиснути на гальмо і припиняти напружуватися для досягнення своєї заповітної мети. Інакше удача блискавично вислизне від вас.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним
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СКОРПІОН – Четвірка кубків

Коли ця карта з'являється в розкладі – ви багато чим у своєму житті розчаровані. Уважно прослідкуйте за своїм настроєм. Яка небудь безглузда дрібниця може викликати у вас образу, нежить або навіть печію. І навіть якщо у вас дійсно є причина для прикрощів не захоплюйтеся своїм горем.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

СТРІЛЕЦЬ – Дама Кубків

Гороскоп на картах Таро обіцяє для Стрільців раптовий стрес, який, незважаючи на початкові неприємні відчуття, допоможе вам як слід підбадьоритися і "прийти до тями". Перша половина серпня часто буває напруженою і не завжди все проходить гладко, але всесвіт до вас прихильний, тому сподівайтеся на його допомогу – той, хто щиро вірить завжди отримує бажане.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

КОЗЕРІГ – Лицар Мечів

Козероги в липні часто стикалися з різними труднощами: особистими, фінансовими і в діловій сфері. Однак складний період потихеньку проходить і зовсім скоро трансформується в світлий і легкий час. Залишилося тільки трішечки потерпіти і припинити тримати негатив у своєму житті. Вірте тільки в краще і воно станеться.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

ВОДОЛІЙ – Десятка Кубків

Ця карта висловлює найвищу гармонію і глибоку, доброчинну любов. Сьогодні комфортний і максимально затишний день. Ви будете розслаблятися, відпочивати душею. А під вечір вам вдасться зробити гарний вчинок.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

РИБИ – Дев'ятка Денаріїв

Гороскоп на картах Таро обіцяє Рибам прибуток, оскільки це – карта фінансового успіху, великого і часто несподіваного виграшу. Сьогодні вам пообіцяють підняти зарплату або дати премію, незважаючи на ваші не найкращі успіхи останнім часом. Але для того, щоб гроші дійсно прийшли потрібно буде показати, що ви того заслуговуєте.

Гороскоп на 1 серпня 2019 за картами Таро для знаків Зодіаку: хто стане найбільш невдатним

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Тема
Астрологічний прогноз
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гороскоп 2019 Таро
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