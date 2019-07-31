Гороскоп на 1 серпня 2019: кого чекають неприємності

Гороскоп на 1 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Четвер для багатьох знаків Зодіаку буде вдалим днем, а ось деяким треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Зірки радять Овнам 1 серпня не думати про роботу і справи. Всі угоди, які ви укладете в цей день будуть провальними, тому краще візьміть вихідний і відпочиньте.

Телець

1 серпня Тельцям потрібно бути обережними. Неприємності чекатимуть вас на кожному розі, тому вам слід уважно стежити за всіма знаками, які надасть вам доля.

Близнюки

Гороскоп на 1 серпня для Близнюків радить їм подбати про своє здоров'я. Відпочивайте і не працюйте в той день. Також, проведіть вечір з близьким другом, поговоріть і посмійтеся від душі.

Рак

Ракам 1 серпня необхідна підтримка друга. Не тримайте все в собі і тоді ви зможете почати рухатися далі. Пам'ятайте, що після чорної смуги завжди настає біла і позитивне мислення допоможе вам подолати всі перешкоди.

Лев

Гороскоп на 1 серпня для Львів говорить про те, що представники цього знака дуже втомилися. Відпочиньте і відкладіть всі справи на потім. Ви можете багато чого собі дозволити, якщо будете думати не тільки про інших.

Діва

1 серпня Дівам слід присвятити день планування останнього літнього місяця. Розпишіть всі завдання, а також врегулюйте фінансові питання. Цей день обіцяє бути легким і позитивним для вас.

Терези

Гороскоп на 1 серпня для Терезів радить цьому знаку провести день зі своєю сім'єю. Ви віддалилися від близьких і це негативно позначається на ваших відносинах. Виправте ситуацію поки не стало надто пізно.

Скорпіон

1 серпня Скорпіони повинні бути на чеку. Не йдіть на повідку у своїх бажань, а краще відпочиньте і розслабтеся. Головне пам'ятайте, що все в ваших руках і ви самі керуєте власною долею.

Стрілець

Гороскоп на 1 серпня для Стрільців радить цьому знаку Зодіаку дати собі можливість виговоритися. Розкажіть про накопичені переживання другу або психологу. Це обов'язково допоможе вам.

Козеріг

Козерогам гороскоп на 1 серпня рекомендує присвятити день чомусь новому. Почніть малювати або сходіть на танці. Спробуйте задовольнити власні бажання і не звертайте увагу на інших людей.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв на 1 серпня радить їм присвятити день роботі. Будьте прискіпливі до деталей і зверніть увагу на своїх колег. Серед них є недоброзичливець, який може зіпсувати вам настрій в цей день.

Риби

1 серпня риб очікує неймовірна пригода. Будьте готові отримати безліч корисної інформації та уважно слухайте поради інших людей. Вони обов'язково підкажуть вам, як буде краще.

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