Гороскоп на 1 лютого: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 1 лютого 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому в суботу краще не затівати серйозних починань, а кого чекають розбірки з протилежною статтю? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Гороскоп на 1 лютого говорить, що Овнам буде непросто ухвалити якесь рішення, адже вам належить серйозно поміркувати над наслідками ваших вчинків.

Телець

Тельці проведуть суботу в роздумах над своїм наступним кроком. Ви зіткнулися з якоюсь серйозною проблемою, яка потребує від вас непростих рішень.

Близнюки

Близнюкам 1 лютого під силу вирішення будь-якої задачі. Однак для цього вам потрібно не відволікатися на непотрібні суперечки, сумніви і завдання

Рак

Ракам у цю суботу може сильно перешкодити їх власна невпевненість у собі і сумніви в їх власних силах. Однак ви сильні і розумні – не сумнівайтеся, все вийде.

Лев

У Левів у цю суботу існує велика ймовірність фінансових втрат. Не ризикуйте даремно, якщо не хочете потім пошкодувати. Водночас 1 лютого має бути досить спокійним днем.

Діва

У Дів можливі сварки з протилежною статтю. Якщо не хочете довести ситуацію до точки кипіння, то краще вгамуйте свій характер і емоції.

Терези

За всіма прогнозами у Терезів 1 лютого має вийти дуже вдалим днем, однак не рекомендується затівати якихось великих починань. Якщо ви плануєте переїзд, ремонт або серйозну покупку, то краще відкладіть.

Скорпіон

Скорпіони зможуть сповна насолодитися тишею і спокоєм. Вас нарешті залишать у спокої і дадуть відпочити. Скористайтеся цим моментом, адже таке трапляється не часто.

Стрілець

Тим, хто мріє знайти супутника життя, слід залишати дім у всеозброєнні. Є шанс на доленосну зустріч.

Козеріг

День непогано підходить для старту креативних ідей, для заняття творчістю або мистецтвом.

Водолій

Гороскоп обіцяє сприятливий день для спілкування. Будуть можливі вдалі різні ділові контакти.

Риби

Вам слід ухвалювати швидкі рішення, керуючись тим, що підказує серце, а не розум.

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