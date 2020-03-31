Гороскоп на 1 квітня по картах Таро: у кого буде вдалий день

Гороскоп на 1 квітня 2020 року, по картах Таро радить всім знакам Зодіаку розслабитися і плисти за течією.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу по картах Таро.

Овен - Дама денаріїв

Запасіться терпінням і витримкою, щоб здійснити свої плани. Не слухайте нікого, не дозволяйте сьогодні нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше.

Телець - Пустельник

Вам набридло ваше добровільно обране самотність і усамітнення. Але вам дійсно необхідні спокій і тиша. Ви знайшли час на роздуми про життя, тому не втрачайте його даремно, а робіть висновки.

Близнюки - Трійка жезлів

Перевірте і переконайтеся, що основа у вас гарна і позиції міцні, так що ви можете сміливо дивитися в майбутнє. Вас чекає велика пригода і вам необхідно бути до нього готовим. Також зверніть увагу на людей, які вас оточують.

Рак - Десятка мечів

Не піддавайтеся жадобі руйнування і не захоплюйтеся порожніми проектами. Це день підведення підсумків. Можливо, ви не готові попрощатися з кимось. Але краще відпустіть ситуацію і розслабтеся.

Лев - Лицар кубків

Не робіть благородних жестів, якщо вони ні до чого не приведуть. Ви занадто добрі до всіх і це негативно впливає на ваше життя. Постарайтеся подумати про себе і не дайте нікому себе обдурити.

Діва - Четвірка жезлів

Будьте відкриті по відношенню до людей і ідей. Приймайте цікаві пропозиції і не сумуйте. Вас чекає дивовижний день, який може назавжди перегорнути ваше життя, якщо ви приймете правильні рішення. Також, вам слід добре відпочити і розслабитися.

Ваги - Сімка мечів

Будьте насторожі. Цілком можливо, що вас захочуть міцно надути. Покажіть всім, що ви теж тертий калач і не дасте обвести себе навколо пальця. Не виключено, що вас спробують обікрасти. Можливо, що ця карта радить вам самому сьогодні схитрувати.

Скорпіон - Трійка денаріїв

Вам представиться шанс покінчити зі старою рутиною або звільнитися від неї, щоб перейти на більш високий рівень. Якщо це іспит, не бійтеся: карта вам випала гарна. Якщо ви вже працюєте, то вона може передвіщати підвищення.

Стрілець - Дев'ятка мечів

Не зациклюйтеся на своїх кошмарах або на тих почуттях і вчинках, в яких рано чи пізно людині доводиться каятися. Якщо ж вам дійсно загрожує небезпека ззовні, то тут є дві можливості: зберіться з духом - і прийміть удар, якщо вже його не уникнути.

Козеріг - Паж жезлів

Не вірте пропозицій і обіцянкам, які можуть виявитися швидкоплинними. Можливо, на роботі вам випаде якийсь захоплюючий шанс, або в особистому житті відбудеться цікава зустріч, і з цієї іскри потім розгориться полум'я. Так чи інакше, не пропускайте подібних знаків.

Водолій - Туз кубків

Скористайтеся наданим шансом, він обіцяє вам велику удачу. Це день здійснення мрій. Використовуйте ж його, щоб зробити нарешті рішучий крок або прийняти багатообіцяючу пропозицію.

Риби - Вісімка жезлів

Чекайте хороших новин і сприятливих змін. Якщо ви збиралися почати щось нове, то у вас є хороший шанс домогтися успіху швидше, ніж ви розраховували.

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