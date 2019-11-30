Гороскоп на 1 грудня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 1 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: stocksnap.io

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Овен

Для Овнів цей день може виявитися досить несприятливим. Ймовірно, що будуть виникати несподівані проблеми, для вирішення яких потрібно проявити максимальну розважливість і стриманість.

Телець

Гороскоп на 1 грудня говорить, що Тельці зможуть трохи перепочити. Головне, спланувати день так, щоб не просидіти в чотирьох стінах, а якось підбадьорити себе — театр, кіно, музей, шопінг. Зірки радять представникам цього знаку зробити те, що їх потішить.

Близнюки

1 грудня у Близнюків станеться якийсь дисонанс: вони захочуть гори перевернути, але при цьому будуть здорово лінуватися. Щоб не втратити можливість досягти хороших результатів, гарненько сплануйте свій день.

Рак

Раки, 1 грудня — це хороший день, щоб сконцентруватися на сімейних справах і питаннях особистого характеру. Приділіть час близьким і потіште свою кохану людину.

Лев

Гороскоп на 1 грудня говорить, що в цей день ви будете на висоті. Увага навколишніх вам забезпечена, тому приготуйтеся до неї. Можливі несподівані зустрічі та знайомства

Діва

Діви, цей день просто створений для дружніх зустрічей, розмов, вечірок. Зірки радять бути відкритими, веселими та радісними — це чудового зарядить вас енергією до кінця наступного тижня.

Терези

Гороскоп на 1 грудня обіцяє Терезам день наповнений приємними зустрічами та новими враженнями. Не виключені нові знайомства, які змінять їхнє життя на краще.

Скорпіон

Зірки говорять: Скорпіонам 1 грудня необхідно налаштуватися на активну діяльність. На них чекає багато проблем. Ймовірно, що до кінця дня представники цього знака відчують втому і роздратування.

Стрілець

Стрільці, 1 грудня — хороший день, щоб присвятити його собі. Зробіть процедуру, яку давно планували, запишіться на курси, сходіть в кіно, купіть собі щось красиве. Це допоможе вам перезарядитися.

Козеріг

Гороскоп на 1 грудня попереджає, що на Козерогів чекає емоційний день. Щоб не довести себе до нервового зриву, навчіться контролювати свої емоції. Щоб уникнути незручних ситуацій, краще промовчіть.

Водолій

Водоліям 1 грудня протипоказані перевтоми й різні фізичні навантаження. Зірки рекомендують подбати про себе, зробити приємні процедури, приготувати корисний сніданок і пити вітамінні чаї.

Риби

Риби, цей день стане для вас серйозним випробуванням на міцність і працездатність. Але якщо ви захочете домогтися успіху — у вас все вийде.

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