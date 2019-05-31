Гороскоп на 1 червня 2019: кого чекає удача в перший день літа

Гороскоп на 1 червня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Одному з знаків Зодіаку в суботу може знадобитися допомога друзів, а іншому слід обережніше підбирати слова і не робити помилок. В цілому ж гороскоп на завтра несе масу цікавих можливостей. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога.

Овен

Гороскоп на 1 червня каже, що в суботу вам варто приділити більше часу рідним. Якщо не вдасться в першій половині дня, то обов'язково викроїте кілька годин ввечері. У перший вихідний ви будете купатися в променях любові і обожнювання близьких.

Телець

У перший вихідний вам краще відмовитися від хитрості і лукавства. Це може погано позначитися на вашій кармі. Крім того, в суботу висока ймовірність того, що ви нарешті поїдете в подорож.

Близнюки

Близнюкам гороскоп на перший день літа радить бути трохи м'якше і обачнішими. Часом ваша надмірна критичність і буркотливість можуть сильно поранити того, хто поруч.

Рак

У суботу Раки нарешті напевно досягнуть мети, до якої прагнули так довго. При цьому позитивні результати не повинні кружляти вам голову і ставати причиною завищеної самооцінки - це може бути шкідливо.

Лев

Левам в цю суботу краще не діяти поспіхом. Також краще утриматися від обіцянок, які можуть скоро потягнути вас на дно. При цьому для вас день обіцяє бути дуже вдалим, якщо справа торкнеться угод або будь-яких інших бізнес-пропозицій.

Діва

Дівам краще почати літо з відмови від шкідливих звичок і подбати про здоров'я. Інакше до осені у вас можуть трапитися серйозні проблеми. Також гороскоп на 1 червні не рекомендує приймати чиюсь сторону, якщо ви не розібралися в ситуації.

Терези

День Терезів виявиться злегка метушливим. Ймовірно в першій половині дня вам доведеться прийняти безліч дзвінків і розібрати стоси паперів. Ближче до вечора можуть стояти незаплановані поїздки, які не принесуть особливого задоволення, проте виявляться матеріально вигідними для вас.

Скорпіон

У Скорпіонів в суботу все буде складатися настільки вдало, що з'явиться враження ніби хтось нагорі вам допомагає. Це початок великої і світлої смуги, яка триватиме дуже довго.

Стрілець

Ваш сімейний бюджет необхідно переглянути, можливо, внести деякі поправки. Судячи з усього, ваші очікування розійшлися з реальністю. Утримайтеся в суботу від великих витрат.

Козеріг

Не варто в суботу щось загадувати наперед. Як би це не звучало, проте відпустіть п'ятницю по хвилях, нехай все йде своєю чергою. У багатьох з Козерогів була чорна смуга, але вона вже ось-ось закінчиться.

Водолій

Водолії 1 червня будуть нарозхват. Всі будуть пропонувати вам провести суботу разом, а вам важко буде зробити остаточний вибір. Покладіться на серце і робіть те, що воно вам підкаже.

Риби

Риби завтра відпочивають. Робота, турботи, метушня - все геть. Відірвіться нарешті і виспіться вже. Це саме те, що вам необхідно.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!