Гороскоп на 1 березня: що чекає Овнів, Близнюків, Львів та інші знаки Зодіаку

Гороскоп на 1 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Інна Фатєєва озвучила поради на перший день весни.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися прогноз астролога на цей день для кожного знака Зодіаку.

"Особливо гармонійний день. Місяць знаходиться в знаку спокійного миролюбного Тельця, що само по собі відмінно. У цей день краще вляти спокій, впевненість, терпіння і поступливість. Дух і душа будуть в гармонії, протиріч в бажаннях і почуттях не повинно бути", – зазначила Інна.

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Також день сприятливий для:

• походів в басейн, сауну, лазню.

• Вивчення мов або спілкування з іноземцями.

• Відвідин релігійних місць або читання відповідної літератури.

• Медитацій, психологічних практик і перегляду мелодрам.

• Відвідин громадських заходів.

• Прибирання будинку.

• Садівництва.

Далі пропонуємо ознайомитися з гороскопом для кожного знака Зодіаку:

Овни

Зберігайте спокій, не реагуйте на провокації ззовні. Вас можуть неправильно зрозуміти і спровокувати на конфлікт. Стримуйте бурхливі реакції – і в підсумку всі проблеми вирішаться.

Телець

У Тельців 1 березня в усіх напрямках справи повинні складатися успішно. Удача і успіх на вашому боці. Не бійтеся ризикувати – сьогодні ваш день!

Близнюки

Близнюки, 1 березня вас можуть накрити почуття, пов'язані з минулими стосунками. Не піддавайтеся смутку і зневірі. І ще порада: побережіть свій гаманець.

Рак

На Раків можуть чекати проблеми і непорозуміння з керівництвом. Але ви, як зазвичай, зумієте вийти з некомфортного стану.

Лев

Саме час зайнятися погодою в будинку, врівноважити відносини з рідними. Знайти правильний баланс між роботою і сім'єю – наразі ваша основна задача.

Діва

Діви, пам'ятайте, ваші слова і дії можуть сприймати неадекватно, не так, як є насправді. Можуть провокувати на скандал або на плітки. Проявляйте пильність і тверезість розуму.

Терези

Не варто зловживати своїми фінансовими можливостями і вести дозвільний спосіб життя. Зараз не час зайвих витрат і позерства. Будьте скромні й економні.

Скорпіон

Вдома може бути не все гладко, але ви, як завжди, непохитні. Вам все під силу. Чекайте розширення дружнього кола.

Стрілець

День активний і вдалий. Для вас він буде найбільш продуктивним. У вашому житті можуть проявитися впливові люди. Можливо, буде потрібно поїхати у відрядження.

Козеріг

Козероги, 1 березня на вас чекають зміни на роботі і удача від вкладених інвестицій. Очікуйте на те, що ваш гаманець скоро стане важчим і повнішим.

Водолій

Неділя, 1 березня – сприятливий день для Водоліїв. Ви можете отримати несподіваний прибуток, але не поспішайте відразу витрачати зароблене, ретельно розплануйте витрати.

Риби

Ви сентиментальні як ніколи. Вам потрібно підбадьоритися і піднестися. Намагайтеся контролювати власні емоції.

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