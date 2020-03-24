Гороскоп краси на цей тиждень: кращі дні для догляду за волоссям та шкірою

Гороскоп краси на цей тиждень для всіх знаків Зодіаку. Астролог Інна Фатєєва ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на тиждень.

"Сьогодні, 24 березня, народився новий Місяць, і це прекрасна пора. Молодик збігається з очищенням наших енергетичних ресурсів. Напруга, пов'язана з поточним станом у світі, потихеньку знизиться. Захочеться привести себе в кращу форму. Після молодика почнеться фаза зростання. А тому і в сфері краси спостерігатимуться певні тенденції ", - розповідає астролог Інна Фатєєва ..

24-25 березня

Найсприятливіший час для надання форми брів, епіляції. Також можна відвідати перукаря, щоб підстригтися. Волосся будуть рости набагато швидше.

25 березня весь день будуть несприятливі аспекти до Місяця. Тому рекомендую всі вищевказані процедури провести 24 березня.

26-27 березня

26 березня з 9 ранку до 4 вечора Місяць буде без курсу. В цей час всі косметологічні процедури, стрижки і епіляції, манікюр не рекомендовані. Після 16 годин і до вечора 27 березня можна записуватися на стрижки, процедури по догляду за шкірою.

Місяць буде перебувати в знаку родючого Тельця, це її сильну позицію. Можливо, захочеться випробувати чогось новенького в сфері краси.

28 березня

Сприятливий день для всіх процедур. Місяць проходить знак Тельця і з'єднується з Венерою – планетою краси в астрології. Має тільки сприятливі аспекти.

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