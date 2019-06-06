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Гороскоп-краси на червень 2019: що приготували зірки

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У червні 2019 року багатьом знакам Зодіаку слід звернути увагу на свій зовнішній вигляд. Так, місячний календар в цей місяці рекомендує Левам і Дівам зробити лазерну епіляцію, а Козерогам слід змінити свій раціон харчування.

Про те, в який час і які процедури необхідно робити в цьому місяці пише Vogue.

Гороскоп-краси на червень 2019: що приготували зірки

pexels.com

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Обличчя

Процедури активного зволоження і живлення краще робити на зростаючий місяць, з 14 по 17 червня. У ці ж дати можна використання коштів з вітаміном С. В інші слід запланувати наступні процедури: серію легких фруктових пілінгів, биоревитализацию, освітлення пігментації, дренажний масаж від набряклості, глибоке очищення.

Ставити філери і вводити ботокс найкраще на зростаючий місяць в знаках Риб, Тельця і Льва: 7,8,9 червня.

Гороскоп-краси на червень 2019: що приготували зірки

pexels.com

Тіло

Дати для шугаринга і епіляції - 18, 19, 25 і 26 червня. Лазерну епіляцію (вона особливо показана Льву, Діві, Козерогу і Водолія) краще робити з 6 березня по 12 серпня. Козерогам і Водоліям зірки радять періодичні холодні обгортання, крижаний бар і регулярний контрастний душ вранці.

Гороскоп-краси на червень 2019: що приготували зірки

pexels.com

Волосся

Тим, хто хоче спробувати новий колір волосся, зірки рекомендують дочекатися, коли Меркурій буде в Тельці або в Терезах. Найвдаліші дати для фарбування - коли Місяць знаходиться у знаках Тельця, Діви і Козерога: 4, 7, 8, 9, 10 червня.

Щоб прискорити зростання і додати волоссю об'єму, слід вибирати для стрижки наступні дати: 4 і 7 червня.

Гороскоп-краси на червень 2019: що приготували зірки

pexels.com

Нігті

Сприятливі дні для догляду за руками для всіх знаків в червні - 1, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 29 і 30.

Гороскоп-краси на червень 2019: що приготували зірки

pexels.com

Харчування і спорт

Земним знакам зодіаку - Тельцям, Дівам і Козерогам - рекомендується ввести в раціон більше зелених овочів і фруктів. Щоб підібрати найбільш ефективний вид спорту, варто орієнтуватися на положення Марса в знаках зодіаку.

Гороскоп-краси на червень 2019: що приготували зірки

pexels.com

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