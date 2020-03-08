Астролог Інна Фатєєва ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила корисні поради по харчуванню на тиждень.

"Майбутній тиждень відмінно підходить для початку дієт. На спадаючому Місяці завжди рекомендується сідати на дієту, так як в цей час вплив Місяця зменшується, апетит знижується, а результати особливо радують", - пояснює Інна Фатєєва.

Корисні поради по харчуванню на кожен день тижня

Понеділок, 9 березня

Це найоптимальніший день для самообмеження в їжі і дотримання дієти. Сьогодні сприятливі пісні страви. Спосіб приготування їжі також краще вибрати дієтичний. Мінімізуйте споживання рідини. Найрекомендованіші продукти харчування і страви: овочеві салати, хліб з висівок і борошна грубого помелу, фрукти, будь-які овочі в свіжому вигляді, на пару або ж варені, крім картоплі. Для нормалізації кишкового тракту рекомендую додати в раціон йогурт, сир, чорнослив, курага. Перед сном випийте чай з травами, вони надають заспокійливу дію.

Вівторок, 10 березня

До обіду рекомендую постити або харчуватися легкими стравами 2-3 рази на день. Після обіду Місяць переходить в знак Терези. Це означає, що вечерю захочеться зробити легкою, але вишуканою.

Середа, 11 березня

Місяць проходить по знаку гармонійних Терезів, які люблять все зважувати і врівноважувати. Сьогодні важливо уникати гострих приправ і кислих продуктів. Найбільш корисними будуть рис, соя, кукурудза, спаржа, борошняні вироби. Будьте помірковані в гострій та жирній їжі. Підтримуйте мінеральний баланс, додайте до меню інжир, арахіс, баклажани, родзинки або оливки. Зі спецій і трав корисними є кмин, гвоздика, цикорій.

Четвер, 12 березня

Місяць проходить по знаку свого падіння - Скорпіон. Сьогодні в меню можна додати гриби, терпкі і гіркі страви, часник, імбир, гірчиця, цибуля порей. Не зловживайте кавою та алкоголем. А краще взагалі виключіть їх. Також не корисно сьогодні м'ясо, екзотичні фрукти. Корисні продукти і страви: горіхи, яйця, соєві боби, морепродукти, темний мед, цукіні, томатний сік і червоне вино.

П'ятниця, 13 березня

По можливості, влаштуйте сьогодні розвантажувальний день. Місяць в Скорпіоні в поєднанні з Прозерпиной сприяє цьому. Пийте достатню кількість рідини, і в залежності від виду розвантажувального дня, дрібно харчуйтеся фруктами чи овочами.

Субота, 14 березня

Вийти з розвантажувального дня рекомендую до обіду суботи. На обід приготуйте собі легке блюдо без цукру і жирів - овочі на пару, пасту, дикий рис. Корисні продукти сьогодні: чорнослив, неочищений рис, вишня, інжир, проросла пшениця, яєчний жовток. З трав рекомендую шавлію, майоран або реп'ях.

Неділя, 15 березня

Сьогодні добре відвідувати ресторани з кухнею інших країн. Або приготувати екзотичне блюдо самостійно. Основні правила харчування на сьогодні: стежте за порціями, їжте повільно. Жирні та солодкі страви не рекомендуються.

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