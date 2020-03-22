Гороскоп харчування на тиждень з 23 по 29 березня: час для гострих і солодких страв

Гороскоп харчування на тиждень з 23 по 29 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку запропонувала астролог Інна Фатєєва ексклюзивно для OBOZREVATEL.

"Місячні цикли керують не тільки нашим настроєм, але і травленням. Харчуючись з урахуванням руху Місяця по знаках Зодіаку, ми живемо в ритмі Всесвіту. І звичайно ж, цим самим бережемо і зміцнюємо своє здоров'я", - стверджує Інна Фатєєва. Отже, ось які особливості в харчуванні слід врахувати цього тижня:

23-24 березня: багато рідини і спокійна обстановка

У понеділок Місяць буде проходити знак Риб. В цей час корисні морепродукти, напіврідка їжа і напої. Швидше за все, апетит підвищиться і активізується травлення. На такому положенні Місяця потрібно рясно пити - соки, воду, чай. Атмосфера повинна бути спокійною. Музика – медитативної.

У вівторок після обіду Місяць перейде в знак імпульсивного Овна. У цей час більше підходить м'ясна їжа в будь-якому вигляді з найменшим часом приготування, а також овочі. У вівторок бажано харчуватися 1-2 рази, але порції повинні бути великими.

25-26 березня: гостра і м'ясна їжа

Місяць проходить через знак вогняного імпульсивного Овна. У ці дні підходить груба рослинна і тваринна їжа. Можна дозволити собі гостру їжу. Корисна їжа, що засмажена на багатті чи грилі, або ж в сирому вигляді. Напої також рекомендовані найпростіші. Корисні продукти: м'ясо, пшоно, гречка, ячмінь, бобові, фундук, волоський горіх, фісташки, риба, сир, тверді сорти сиру. З прянощів і трав: лавровий лист, куркума, часник, м'ята, алое.

27-28 березня: час борошняних і солодких страв

Місяць йде по знаку миролюбного Тільця. Це найсильніше його положення. Не обмежуйте себе в ці дні ні в чому, їжте те, що душа забажає. Можна дозволити собі навіть зайвого. Тільцовска їжа - жирна, натуральна (ніяких консервантів), свіжа. Головний секрет нормального травлення в ці дні - повільна трапеза, ретельне пережовування. Рідини, навпаки, варто зменшити.

29 березня: дробове харчування і монодієти

Місяць перейшов в знак інтелектуального і непосидючого Близнюка. Рекомендоване харчування - дробове або монодієти. Страви - прості в приготуванні і швидко засвоювані. Режим харчування: 4-5 разів за день маленькими порціями. Корисні: молочні продукти, їжа, що багата кальцієм, мінеральна вода, фіто-чаї, фундук.

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