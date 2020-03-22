Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Гороскоп харчування на тиждень з 23 по 29 березня: час для гострих і солодких страв

506
Читати матеріал російською

Гороскоп харчування на тиждень з 23 по 29 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку запропонувала астролог Інна Фатєєва ексклюзивно для OBOZREVATEL.

"Місячні цикли керують не тільки нашим настроєм, але і травленням. Харчуючись з урахуванням руху Місяця по знаках Зодіаку, ми живемо в ритмі Всесвіту. І звичайно ж, цим самим бережемо і зміцнюємо своє здоров'я", - стверджує Інна Фатєєва. Отже, ось які особливості в харчуванні слід врахувати цього тижня:

Гороскоп харчування на тиждень з 23 по 29 березня: час для гострих і солодких страв

23-24 березня: багато рідини і спокійна обстановка

У понеділок Місяць буде проходити знак Риб. В цей час корисні морепродукти, напіврідка їжа і напої. Швидше за все, апетит підвищиться і активізується травлення. На такому положенні Місяця потрібно рясно пити - соки, воду, чай. Атмосфера повинна бути спокійною. Музика – медитативної.

У вівторок після обіду Місяць перейде в знак імпульсивного Овна. У цей час більше підходить м'ясна їжа в будь-якому вигляді з найменшим часом приготування, а також овочі. У вівторок бажано харчуватися 1-2 рази, але порції повинні бути великими.

25-26 березня: гостра і м'ясна їжа

Місяць проходить через знак вогняного імпульсивного Овна. У ці дні підходить груба рослинна і тваринна їжа. Можна дозволити собі гостру їжу. Корисна їжа, що засмажена на багатті чи грилі, або ж в сирому вигляді. Напої також рекомендовані найпростіші. Корисні продукти: м'ясо, пшоно, гречка, ячмінь, бобові, фундук, волоський горіх, фісташки, риба, сир, тверді сорти сиру. З прянощів і трав: лавровий лист, куркума, часник, м'ята, алое.

27-28 березня: час борошняних і солодких страв

Місяць йде по знаку миролюбного Тільця. Це найсильніше його положення. Не обмежуйте себе в ці дні ні в чому, їжте те, що душа забажає. Можна дозволити собі навіть зайвого. Тільцовска їжа - жирна, натуральна (ніяких консервантів), свіжа. Головний секрет нормального травлення в ці дні - повільна трапеза, ретельне пережовування. Рідини, навпаки, варто зменшити.

29 березня: дробове харчування і монодієти

Місяць перейшов в знак інтелектуального і непосидючого Близнюка. Рекомендоване харчування - дробове або монодієти. Страви - прості в приготуванні і швидко засвоювані. Режим харчування: 4-5 разів за день маленькими порціями. Корисні: молочні продукти, їжа, що багата кальцієм, мінеральна вода, фіто-чаї, фундук.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Інна Фатєєва Інна Фатєєва
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Інна Фатєєва
Тег
гороскоп 2020
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гороскоп