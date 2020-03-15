Гороскоп харчування на тиждень з 16 по 22 березня

Гороскоп по харчуванню на тиждень з 16 по 22 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Інна Фатєєва ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на тиждень по харчуванню.

"За харчування в астрології відповідає Місяць. Анатомічно він управляє шлунком, тому транзити супутника Землі по знакам особливо важливі для нас. Цикл руху Місяця описує процес харчування і його основні закономірності, кожен знак символічно відповідає певній їжі. Перехід в наступний знак вимагає зміни пріоритетів на кулінарному терені, щоб відповідати космічним ритмам, " – стверджує Інна Фатєєва.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз по харчуванню на кожен день тижня.

Понеділок, 16 березня

Місяць у Стрільці до восьми годин вечора. Тому рекомендую страви яскраві, різнокольорові, з великою кількістю різноманітних компонентів, різних національних кухонь.

Бажано утриматися від цукру і жирів. Корисні продукти, що містять вітаміни групи В і С. Вони містяться в пророслої пшениці, яєчних жовтках, соєвих бобах. Для профілактики можна випити сьогодні активоване вугілля. З трав і фруктів рекомендую шавлія, реп'яхи, майоран, інжир, суницю, чорнослив, стиглі вишні.

Вівторок, 17 березня

Місяць знаходиться в знаку цілеспрямованого і земного Козерога. Це слабке становище, тому не тільки настрій буде в мінусі, але й погіршено харчування. Рада дня: не зловживайте консервами і солоними продуктами!

Бажано в цей день вести аскетичний спосіб: влаштувати розвантажувальний день або обійтися простими стравами, такими як вівсянка, хліб з висівок або борошна грубого помелу, варений рис. Виключіть алкоголь і мінімізуйте сіль. Корисні такі продукти, як гарбузове насіння, морська риба, злаки і яйця, шпинат, спаржа, мигдаль, ягоди синього і чорного кольору, компот із сухофруктів.

Середа, 18 березня

Місяць продовжує цикл по Козерогу, з'єднуючись з планетами Марсом, Плутоном, Сатурном і Юпітером. Тривожність і неспокійний стан захочеться заїсти важкою їжею. Але пам'ятайте, що в цей час слабкий метаболізм. Я рекомендую сьогодні теж спробувати вести аскетичний спосіб життя, харчуючись просто і консервативно. Наприклад, на сніданок - вівсянка з ягодами і тост з маслом, на обід відварна морська риба з гречаною кашею, на вечерю - компот із сухофруктів. Корисні продукти на сьогодні: обліпиха, морква, червоний перець, морська риба, злаки і яйця, шпинат, сухофрукти і ягоди, квасоля, селера, мигдаль.

Четвер, 19 березня

Місяць в доброзичливому знаку Водолія, який так любить продукти швидкого приготування. Не рекомендовані сьогодні картопля фрі, всі страви у фритюрі, солодкі газовані напої, консерванти. Корисні продукти на четвер: квасоля, гречка, кисломолочні продукти, зелень, арахіс, легкі супи, нежирне м'ясо, салат, шпинат, сочевиця, капуста брокколі і редис. Рада дня: їжте помірними порціями!

П'ятниця, 20 березня

Сьогодні рекомендації по харчуванню такі ж, як учора. Місяць буде в напруженому аспекті з Венерою, тому краще сьогодні перед їжею і після їжі не лежати, а прогулятися. Це стосується тих, хто схильний до повільного ритму життя.

Субота, 21 березня

До обіду Місяць ще знаходиться в знаку Водолія, тому на сніданок і обід приготуйте страву зі списку корисних продуктів на четвер. А ось вечеря вже зробіть більш складним і багатокомпонентним, так, як любить це Місяць у Рибах.

Коли Місяць проходить знаку Риб, життєвої сили стає мало, тому потрібна їжа, що багата на протеїн. Він покращує циркуляцію рідких середовищ організму і насичує енергією клітини тканин життєво-важливих органів. Меню на сьогодні має складатися з таких продуктів: пісне м'ясо, зварені круто яйця, океанічна риба, печінка тріски, зелень (петрушка, шпинат), родзинки, волоські горіхи. Корисна також м'яка і протерта їжа у вигляді каш, мусів, паштетів, киселів та желе.

Рада дня: будьте уважні до термінів придатності та купуйте якісну їжу!

Неділя, 22 березня

Місяць знаходиться в знаку Риби в з'єднанні з Нептуном. Складно буде знати міру в харчуванні, але все ж таки постарайтеся. Корисні продукти, ті ж, що і вчора, плюс можна додати легкий йогурт і зелені яблука, які містять фосфат заліза, так необхідний для нормального функціонування організму Риб.

Рада дня: не зловживайте гострою їжею!

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