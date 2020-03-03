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Гороскоп харчування на 2-8 березня: які продукти і режим харчування будуть корисні цього тижня

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Гороскоп харчування на найближчий тиждень. Астролог Інна Фатєєва ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила корисні поради і розповіла, як варто харчуватися з 2 по 8 березня.

Пропонуємо детально ознайомитися з порадами по харчуванню на кожен день найближчого тижня.

Гороскоп харчування на тиждень: які продукти будуть корисні

Рixabay

Понеділок, 2 березня

Місяць у знаку рухомого і балакучого Близнюка схиляє нас до перекусу на ходу. Сьогодні в зоні ризику шлунок, шкіра і нервова система, кров'яний тиск. Рекомендується дробове і роздільне харчування, допускається моно-дієта.

Корисні: кисломолочні продукти, збагачені кальцієм, фіточаї з липою, кардамоном або базиліком, фундук.

Вівторок, 3 березня

Сьогодні сприятливий день для дієтичного харчування. Страви захочеться красиво подати: ранкову кашу прикрасити барвистими ягодами, а супчик подати з грінками і зеленню. Не відмовляйте собі в цьому, створюйте красу в усьому, милуйтеся своєю їжею. Не рекомендую сьогодні морепродукти і рибу, так як є ризик отруєння, придбання неякісних і прострочених продуктів.

Корисні: крупи, злакові, горіхи, овочі, нежирне біле м'ясо.

Середа, 4 березня

Сьогодні корисно їсти теплу їжу. Гострі, м'ясні і важкі страви можуть викликати печію і привести до проблем зі шлунком. Також варто утриматися сьогодні від жирних молочних продуктів. Добре будуть сприйняті каші, неважкі супи, м'яка їжа домашнього приготування. Воду пийте в міру, не перебільшуйте.

Корисні продукти: річкова риба, нежирна молочна продукція, каші, запечені або варені овочі.

Четвер, 5 березня

Перелік корисних продуктів такий же, як у в середу. Складно буде стежити за нормою сживання, особливо стосується солінь, маринованих і консервованих продуктів, які сьогодні не рекомендується вживати.

Порада на четвер: кладіть менше солі і не зловживайте кавою.

П'ятниця, 6 березня

Незважаючи на те, що сьогодні останній робочий день, все ж не рекомендється пускатися у всі тяжкі, влаштовувати собі бенкет і різноманіття страв. Місяць в напружених аспектах з планетами-гігантами. Постарайтеся контролювати апетит і тягу до гострих, зі спеціями, гірких і солоних продуктів. Дотримуйтесь водного балансу в організмі і бажано харчуватися вдома.

Корисні продукти: нежирна молочна продукція, каші, злакові, овочі в приготованому вигляді, тепла м'яка їжа, річкова риба, морепродукти.

Субота, 7 березня

Сьогодні можна трохи розслабитися, побавити себе улюбленими стравами. Щоправда, не допускайте переїдання і утримуйтеся від екзотичної їжі, яка навряд чи буде корисна. Не зловживайте м'ясом, газованими напоями, шампанським, продуктами червоного кольору і екзотикою.

Корисні продукти: яблучне пюре, зелень петрушки, кропу, селера, овочі і фрукти жовтого і помаранчевого кольору.

Неділя, 8 березня

Місяць у знаку життєрадісного і гордого Лева протистоїть Меркурію. Корисна їжа домашнього приготування. Заморські екзотичні продукти не рекомендуються. Перед їжею бажана піша прогулянка або дихальні практики. Їжте сьогодні в тиші, уникаючи гучних просторів.

Корисні продукти: яблучне пюре, зелень петрушки, кропу, селера, овочі і фрукти жовтого і помаранчевого кольору.

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Автор
Інна Фатєєва Інна Фатєєва
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Інна Фатєєва
Тег
гороскоп 2020
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Комментарии на сайте не модерированы
Aleeva Zina
Aleeva Zina
"приобретения некачественных и простроченных продуктов" и кто же это их "прострочил" не иначе как на швейной машинке или же автоматной очередью. Нучись грамотно писать, "чудо у перьях"
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