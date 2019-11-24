Гороскоп 2020: Україні пророкують період протистояння

Астролог Людмила Халанська в контексті астрологічного прогнозу на 2020 рік розповіла про те, що сприятливий період для України триватиме до початку 2021 року.

Далі країну очікують народні хвилювання. Про це вона повідомила в блозі OBOZREVATEL.

"Сприятливий для рішучих дій період триватиме лише до початку 2021 року включно. Потім ситуація зміниться, і в 2022 році виллється в нове протистояння народу і влади", – попередила астролог.

2022 року в Україні може початися протистояння влади і народу, сказала астролог

Вона уточнила: "Кривавих подій не буде, боятися нам не слід – боятися треба тим, хто не хоче змінюватися, хто всіма силами тримається за стару систему – саме проти них і буде спрямований народний гнів".

Разом з тим астролог зазначила: "Але це буде потім. А поки що – готуємося до активних яскравих процесів, які вже починають вступати в силу".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Людмила Халанська розповіла про сприятливі астрологічні аспекти, які складуться для України взимку 2019-2020 року.

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