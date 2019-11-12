Гороскоп-2020: Україні пообіцяли сприятливі зміни

Астролог Людмила Халанська в контексті астрологічного прогнозу на 2020 рік повідомила про те, що на Україну чекають "сприятливі зрушення після тривалого періоду бездіяльності".

Їм, зокрема, сприятиме особливе положення планет на початку 2020 року, – сказала вона в блозі OBOZREVATEL.

"2020 рік буде дуже важливим для нашої держави. Із самого початку року до середини весни і потім ще раз у кінці 2020 року Плутон утворить довгостроковий гармонійний аспект із Марсом України – це гарантовані сприятливі зрушення після тривалого періоду бездіяльності", – наголосила вона.

На Україну чекають сприятливі зрушення після тривалого періоду бездіяльності, сказала астролог

За її словами, планета Марс "вперше за багато років почне проявляти себе в нашому гороскопі, а Марс – це рішучі дії, досягнення цілей, активність і енергія".

Астролог додала, що в січні і лютому 2020 року "до Плутона приєднається і Сатурн, який також складе сильний гармонійний аспект із Марсом України, тим самим даючи можливість відрегулювати, регламентувати, офіційно узаконити важливі для держави положення і норми".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп на листопад 2019 року для всіх знаків Зодіаку по картах Таро.

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