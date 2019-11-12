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Гороскоп-2020: Україні пообіцяли сприятливі зміни

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Астролог Людмила Халанська в контексті астрологічного прогнозу на 2020 рік повідомила про те, що на Україну чекають "сприятливі зрушення після тривалого періоду бездіяльності".

Їм, зокрема, сприятиме особливе положення планет на початку 2020 року, – сказала вона в блозі OBOZREVATEL.

"2020 рік буде дуже важливим для нашої держави. Із самого початку року до середини весни і потім ще раз у кінці 2020 року Плутон утворить довгостроковий гармонійний аспект із Марсом України – це гарантовані сприятливі зрушення після тривалого періоду бездіяльності", – наголосила вона.

На Україну чекають сприятливі зрушення після тривалого періоду бездіяльності, сказала астролог

На Україну чекають сприятливі зрушення після тривалого періоду бездіяльності, сказала астролог

За її словами, планета Марс "вперше за багато років почне проявляти себе в нашому гороскопі, а Марс – це рішучі дії, досягнення цілей, активність і енергія".

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Астролог додала, що в січні і лютому 2020 року "до Плутона приєднається і Сатурн, який також складе сильний гармонійний аспект із Марсом України, тим самим даючи можливість відрегулювати, регламентувати, офіційно узаконити важливі для держави положення і норми".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп на листопад 2019 року для всіх знаків Зодіаку по картах Таро.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Людмила Халанська
Місце
Україна
Тег
Гороскоп 2020
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
По фазе?))))
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