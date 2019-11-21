Гороскоп-2020: Україні пообіцяли нове життя

Астролог Людмила Халанська в контексті астрологічного прогнозу на 2020 рік розповіла про те, що новий рік буде "важливим, значущим, акцентованим для України".

"Нам не можна упускати цей час", – підкреслила вона в блозі OBOZREVATEL.

За її словами, навесні 2020 роки відбудеться "найбільш очікувана і бажана" астрологічна подія для країни – "транзитний Сатурн з'єднається з натальним Сатурном України". Як пояснила астролог, це "знаменує собою завершення цілого етапу життя держави і початок нового циклу її розвитку".

2020 рік буде дуже значущим для України

"Саме цей рік стане першим в процесі так необхідних нам системних перетворень, які позначилися на момент завершення циклу Сатурна. Всі питання, на які поки що немає відповіді, всі невирішені проблеми, що стоять перед нами зараз, увійдуть в наш порядок денний на найближчі роки", – пообіцяла вона.

"Взагалі, весна, особливо на самому початку, подарує багато гармонійних, дієвих аспектів, так довго нами очікуваних, які, нарешті, істотно просунуть нас на нашому важкому шляху змін", – запевнила астролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Людмила Халанська розповіла про сприятливі астрологічні аспекти, які складуться для України взимку 2019-2020 року.

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