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Людмила Халанська
Людмила Халанська
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Гороскоп-2020: что с нами сделает Сатурн

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Астрологическую ситуацию года формируют так называемые внешние, или дальние, планеты: Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Именно их положение по отношению друг к другу, а также прохождение по тем или иным знакам Зодиака создают общую картину мира на определённый период.

В наступающем 2020 году Уран, Нептун и Плутон останутся в тех же знаках, что и в уходящем году: Уран в Тельце, Плутон - в Козероге, Нептун - в Рыбах. Существенных аспектов между ними в течение года не сложится.

Сатурн в 2020 году будет несколько раз выходить из знака Козерог в знак Водолей и снова возвращаться в Козерог на ретроградном движении. Главным аспектом Сатурна станет его соединение с Плутоном в Козероге в самом начале 2020 года.

Это соединение очень знаменательно, так как происходит лишь трижды за столетие, и в астрологии характеризует изменение политических систем. Процесс этот может включать в себя как разрушение старых структур управления и создание на их месте новых, так и упорядочивание, структуризацию, укрепление существующих политических образований.

Иными словами, 2020 год закрепит положение тех политических организаций и систем государственного управления, которые показали себя успешными и прогрессивными, и наоборот – начнёт разрушение отживших, неконкурентоспособных, не имеющего будущего политических режимов. Ключевое слово здесь "начнёт", т.к. процессы эти не быстрые, и 2020 год лишь даст им толчок.

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Поскольку соединение Сатурна с Плутоном произойдёт в Козероге, оно будет иметь дополнительные характеристики прочности, устойчивости, выносливости и даже некоторой жёсткости. Сатурн – планета знака Козерог; проходя через Козерог, Сатурн завершает один свой цикл и начинает новый.

Поэтому политические преобразования под влиянием Козерога будут серьёзными, основательными и – на длительный срок: все процессы, начатые при участии Сатурна в Козероге, имеют шанс закрепиться надолго.

Безусловно, это соединение в большей мере касается государств и правительств. Но если вы хотите что-то радикально изменить в своей судьбе, закрыть одну страницу личной истории и начать совершенно новую, вы можете воспользоваться этим периодом самого начала 2020 года. Хотя для большей уверенности всё же не помешает проконсультироваться с астрологом, чтобы проверить показатели вашего персонального гороскопа.

Если вы хотите что-то радикально изменить в своей судьбе, вы можете воспользоваться периодом самого начала 2020 года

Если вы хотите что-то радикально изменить в своей судьбе, вы можете воспользоваться периодом самого начала 2020 года

Планета счастья и приумножения - Юпитер - в 2020 году также будет проходить по знаку Козерог. И тоже трижды в течение года составит соединение с Плутоном - два на прямом движении и одно на ретроградном.

Для Юпитера Козерог не дружественный знак. Поэтому большого счастья и расширения возможностей Юпитер в 2020 году принести не сможет. Но всё же для некоторых знаков такое его положение станет более удачливым, чем для остальных.

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Конечно, многое опять же зависит от персонального гороскопа, но если вы имеете в своей натальной карте акцентированные (содержащие планеты или угловые дома гороскопа) знаки Рыб, Тельца, Скорпиона или Девы, - удача в этом году будет на вашей стороне. Если планеты у вас в знаках Овна, Весов и Ракане на вашей. Особенно это касается тех, кто имеет важные астрологические точки во второй половине каждого из указанных знаков - уточнение как для везунчиков этого года, так и для тех знаков, кому не стоит предпринимать ничего серьёзного, чтобы не разочароваться.

Разумеется, без событий в течение года не останутся и Козероги (те, у кого в Козероге Солнце, Луна или начало гороскопа): сразу три дальние планеты будут находиться в вашем знаке - опять же речь идёт в большей степени о тех, у кого важные точки личного гороскопа расположены во второй половине Козерога. Но вот какие это будут события – со знаком "плюс" или "минус" - зависит также от других показателей персональной натальной карты. Впрочем, прохождение Юпитера по Козерогу - это если и не гарантия успеха для вас, то уж точно акцент на вашей личной или социальной жизни в этом году.

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Для оставшихся знаков Зодиака прохождение Юпитера по Козерогу будет ещё менее однозначным. Так, на Водолеев и Стрельцов в разные периоды года Юпитер станет оказывать то позитивное, то негативное воздействие, впрочем, не слишком сильное. А для Близнецов и Львов он в этом году и вовсе будет далеко не главной планетой их гороскопа.

В самом конце 2020 года произойдёт ещё одно важное астрологическое событие – соединение Юпитера с Сатурном на переходе из Козерога в Водолей. Но об этом мы поговорим ближе к окончанию 2020 года…

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Людмила Халанська Людмила Халанська
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Ексклюзив Новий рік
Місце
Україна
Теги
гороскоп 2020 Новий Рік-2020
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