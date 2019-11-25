Астрологическую ситуацию года формируют так называемые внешние, или дальние, планеты: Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Именно их положение по отношению друг к другу, а также прохождение по тем или иным знакам Зодиака создают общую картину мира на определённый период.

В наступающем 2020 году Уран, Нептун и Плутон останутся в тех же знаках, что и в уходящем году: Уран в Тельце, Плутон - в Козероге, Нептун - в Рыбах. Существенных аспектов между ними в течение года не сложится.

Сатурн в 2020 году будет несколько раз выходить из знака Козерог в знак Водолей и снова возвращаться в Козерог на ретроградном движении. Главным аспектом Сатурна станет его соединение с Плутоном в Козероге в самом начале 2020 года.

Это соединение очень знаменательно, так как происходит лишь трижды за столетие, и в астрологии характеризует изменение политических систем. Процесс этот может включать в себя как разрушение старых структур управления и создание на их месте новых, так и упорядочивание, структуризацию, укрепление существующих политических образований.

Иными словами, 2020 год закрепит положение тех политических организаций и систем государственного управления, которые показали себя успешными и прогрессивными, и наоборот – начнёт разрушение отживших, неконкурентоспособных, не имеющего будущего политических режимов. Ключевое слово здесь "начнёт", т.к. процессы эти не быстрые, и 2020 год лишь даст им толчок.

Поскольку соединение Сатурна с Плутоном произойдёт в Козероге, оно будет иметь дополнительные характеристики прочности, устойчивости, выносливости и даже некоторой жёсткости. Сатурн – планета знака Козерог; проходя через Козерог, Сатурн завершает один свой цикл и начинает новый.

Поэтому политические преобразования под влиянием Козерога будут серьёзными, основательными и – на длительный срок: все процессы, начатые при участии Сатурна в Козероге, имеют шанс закрепиться надолго.

Безусловно, это соединение в большей мере касается государств и правительств. Но если вы хотите что-то радикально изменить в своей судьбе, закрыть одну страницу личной истории и начать совершенно новую, вы можете воспользоваться этим периодом самого начала 2020 года. Хотя для большей уверенности всё же не помешает проконсультироваться с астрологом, чтобы проверить показатели вашего персонального гороскопа.

Если вы хотите что-то радикально изменить в своей судьбе, вы можете воспользоваться периодом самого начала 2020 года

Планета счастья и приумножения - Юпитер - в 2020 году также будет проходить по знаку Козерог. И тоже трижды в течение года составит соединение с Плутоном - два на прямом движении и одно на ретроградном.

Для Юпитера Козерог не дружественный знак. Поэтому большого счастья и расширения возможностей Юпитер в 2020 году принести не сможет. Но всё же для некоторых знаков такое его положение станет более удачливым, чем для остальных.

Конечно, многое опять же зависит от персонального гороскопа, но если вы имеете в своей натальной карте акцентированные (содержащие планеты или угловые дома гороскопа) знаки Рыб, Тельца, Скорпиона или Девы, - удача в этом году будет на вашей стороне. Если планеты у вас в знаках Овна, Весов и Рака – не на вашей. Особенно это касается тех, кто имеет важные астрологические точки во второй половине каждого из указанных знаков - уточнение как для везунчиков этого года, так и для тех знаков, кому не стоит предпринимать ничего серьёзного, чтобы не разочароваться.

Разумеется, без событий в течение года не останутся и Козероги (те, у кого в Козероге Солнце, Луна или начало гороскопа): сразу три дальние планеты будут находиться в вашем знаке - опять же речь идёт в большей степени о тех, у кого важные точки личного гороскопа расположены во второй половине Козерога. Но вот какие это будут события – со знаком "плюс" или "минус" - зависит также от других показателей персональной натальной карты. Впрочем, прохождение Юпитера по Козерогу - это если и не гарантия успеха для вас, то уж точно акцент на вашей личной или социальной жизни в этом году.

Для оставшихся знаков Зодиака прохождение Юпитера по Козерогу будет ещё менее однозначным. Так, на Водолеев и Стрельцов в разные периоды года Юпитер станет оказывать то позитивное, то негативное воздействие, впрочем, не слишком сильное. А для Близнецов и Львов он в этом году и вовсе будет далеко не главной планетой их гороскопа.

В самом конце 2020 года произойдёт ещё одно важное астрологическое событие – соединение Юпитера с Сатурном на переходе из Козерога в Водолей. Но об этом мы поговорим ближе к окончанию 2020 года…

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