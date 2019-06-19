Головні лузери: названі невдахи серед знаків Зодіаку

Удача – дама примхлива і має досить мінливий характер, і якщо вона не на вашому боці – часто всі справи йдуть шкереберть самі по собі. У деяких людей цей стан є практично перманентним, про таких прийнято говорити – невдаха по життю.

Астрологи вважають, що до деяких представників гороскопу удача прихильна найменше. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки зодіаку найбільш невдачливі.

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ТЕЛЕЦЬ

Тельці не можуть похвалитися в житті великим везінням, а все тому, що вони звикли не виходити із зони комфорту. Іноді вони принципово йдуть напролом, що приводить їх у безглузді, і навіть вельми небезпечні ситуації. І навіть у повсякденному житті у них трапляються казуси, в які інші знаки Зодіаку ніколи б не потрапили. Цікаво, що вони також можуть звалювати провину на інших за свої помилки, тому любовний гороскоп радить всім знакам Зодіаку бути з ними максимально обережними.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці дуже впевнені в тому, що завжди й у всьому чинять правильно. І це часто грає проти них. Вони можуть робити дивні вчинки, після яких потрапляють у дурні ситуації. Їм складно керувати і вести свій бізнес, тому що гроші начебто витікають крізь пальці. Вони часто втрачають свої речі, тому що неорганізовані і неуважні. Загалом, Стрільці – досить невдачливий знак Зодіаку.

РИБИ

Риби – катастрофічно інертні і меланхолійні, а ще вони дуже байдужі до свого життя. Через це з ними часто відбуваються всілякі неприємності і невдачі. Тоді, коли треба докласти зусиль, вони просто пускають усе на самоплив, а доля таких людей не любить, ось і влаштовує їм час від часу підступи. Якщо їх не тримати в тонусі – вони не здатні чогось досягти в житті. Тому гороскоп сумісності радить їм укладати союзи тільки з тими знаками Зодіаку, які по натурі є лідерами.

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