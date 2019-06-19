Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Гороскоп

Головні лузери: названі невдахи серед знаків Зодіаку

2.2тЧитати матеріал російською

Удача – дама примхлива і має досить мінливий характер, і якщо вона не на вашому боці – часто всі справи йдуть шкереберть самі по собі. У деяких людей цей стан є практично перманентним, про таких прийнято говорити – невдаха по життю.

Астрологи вважають, що до деяких представників гороскопу удача прихильна найменше. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки зодіаку найбільш невдачливі.

Головні лузери: названі невдахи серед знаків Зодіаку

yourfreedom.ru

ТЕЛЕЦЬ

Тельці не можуть похвалитися в житті великим везінням, а все тому, що вони звикли не виходити із зони комфорту. Іноді вони принципово йдуть напролом, що приводить їх у безглузді, і навіть вельми небезпечні ситуації. І навіть у повсякденному житті у них трапляються казуси, в які інші знаки Зодіаку ніколи б не потрапили. Цікаво, що вони також можуть звалювати провину на інших за свої помилки, тому любовний гороскоп радить всім знакам Зодіаку бути з ними максимально обережними.

Новини
Зірвуть джекпот: які знаки Зодіаку розбагатіють

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці дуже впевнені в тому, що завжди й у всьому чинять правильно. І це часто грає проти них. Вони можуть робити дивні вчинки, після яких потрапляють у дурні ситуації. Їм складно керувати і вести свій бізнес, тому що гроші начебто витікають крізь пальці. Вони часто втрачають свої речі, тому що неорганізовані і неуважні. Загалом, Стрільці – досить невдачливий знак Зодіаку.

Новини
Виведуть із себе будь-кого: найбільш нестерпні знаки Зодіаку

РИБИ

Риби – катастрофічно інертні і меланхолійні, а ще вони дуже байдужі до свого життя. Через це з ними часто відбуваються всілякі неприємності і невдачі. Тоді, коли треба докласти зусиль, вони просто пускають усе на самоплив, а доля таких людей не любить, ось і влаштовує їм час від часу підступи. Якщо їх не тримати в тонусі – вони не здатні чогось досягти в житті. Тому гороскоп сумісності радить їм укладати союзи тільки з тими знаками Зодіаку, які по натурі є лідерами.

Раніше OBOZREVATEL називав:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані